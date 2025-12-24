被問是否迎戰陳素月？謝衣鳳神祕一笑這樣說

▲傳聞謝衣鳯傾向守住國民黨在彰化唯一的一席立委，但她今天接受電訪時，並未把話說死。（圖／翻攝謝衣鳯臉書，2025.12.24）

[NOWnews今日新聞] 民進黨迎戰2026地方大選，今天徵召立委陳素月參選彰化縣長，然而國民黨內協調始終不見進度，藍營支持者相當心急。身兼縣黨部主委的立委謝衣鳯，今天被問到提名進度時，強調「目前各方爭取及協調當中」。目前傳出她可能不參選、守住彰化唯一的一席立委，記者追問，協調的人選是否包括她自己？謝衣鳯呵呵笑了4聲，表示謝謝大家關心「大家所關心的人選，我們都一定會納入、做一併考量」。

民進黨16日以謝衣鳯為假想敵，完成「類初選」對比式民調，4名黨內爭取提名的選將，立委陳素月以2%之差領先黃秀芳，選對會今（24）日確認民調與協調結果，在會中達成共識，建議中執會徵召陳素月參選2026彰化縣長。

綠營大勢底定，藍營人選還在空中飄，兩位前副縣長柯呈枋、洪榮章在縣內高掛看板爭取出線；謝衣鳯的弟弟、彰化縣議長謝典霖日前傳出考慮轉戰縣長，由謝衣鳯守住彰化唯一的立委席次，唯獨謝衣鳯口風很緊，從不透露個人意願。國民黨支持者則是快坐不住，紛紛向黨部反映，希望早日提名縣長參選人，讓母雞可以帶小雞打選戰。

謝衣鳯今天接受《NOWNEWS》電話採訪，被問及黨內提名作業進度時，先端出標準答案，表示正在進行各方爭取及協調當中，記者追問，傳聞台中市可在農曆年後定案，彰化是否比照台中？她表示「當然是希望盡快」！只要決定好人選，馬上跟大家報告。

記者再問「幾位檯面上的人選包括您自己嗎？」謝衣鳯「呵呵呵呵」連笑4聲，說「謝謝大家的關心」，並透露「大家所關心的人選，都一定會納入、做一併的考量。」

