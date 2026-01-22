被問普發現金盧秀燕又推中央 綠營酸營養午餐「馬上有錢」喊窮術破功

盧秀燕日前突跟進台北市宣佈公立國中小學營養午餐免費。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人、立委何欣純日前當著台中市長盧秀燕面前喊「普發現金我來發」，盧秀燕被問及普發現金議題時指，若中央能按照國民黨版「財劃法」給台中幾百億，「那就有機會」；台中市議會民進黨團總召周永鴻斥，學校營養午餐也「喊窮」多年，結果台北市長蔣萬安一宣布要做，台中市「馬上有錢」跟進，證明錢一直都有，只是看她願不願意做，「喊窮術被她自己破功」。

台中市議會民進黨團去年就提案要求台中市政府普發現金，但盧秀燕一再表示，財政難以負擔；近日何欣純當盧秀燕的面喊「我當市長我來普發現金」，普發現金議題再引起熱議，昨日盧秀燕在議會又被問，仍是以「有錢誰不想發」回應，後又稱若中央能按照國民黨版「財劃法」給台中幾百億，「那就有機會」。

周永鴻說，去年盧秀燕不斷喊話要中央普發1萬元，當時他也算出盧市府超徵、賣地的歲收足以普發5萬，並由黨團正式提案，結果當時國民黨團和民眾黨都反對，附和市府沒錢、要量力而為。

周永鴻說，「這套劇本大家看過了」，之前多少議員爭取營養午餐全面免費，盧秀燕也是從頭到尾喊沒錢，結果蔣萬安一宣布要做，台中市「馬上有錢」，馬上就能擠出預算跟進，這證明錢一直都有，只是看她願不願意做。

周永鴻說，普發現金也是一樣，不要再推給中央，「不要非要等到連有意爭取台中市長寶座的立法院副院長江啟臣也喊出當選普發現金，妳才急忙說要跟進」。

議員江肇國也說，普發現金的議題之所以會不斷圍繞著盧秀燕不放，就是因為去年是盧自己帶頭喊話中央發1萬，「自己造業自己擔」、「不要叫別人發的時候理直氣壯，叫妳發的時候問題一堆」。

江肇國說，台中不是沒有錢，市府不僅土地賣一堆，地方稅超徵，中央補助款增加，交通罰金創新高，明明錢一堆，盧秀燕只會拿去包裝宣傳自己，再來對市民喊窮。「台中普發現金」一事，民進黨台中市黨團早就正式提案，市民正好可以看清楚是誰在反對。

