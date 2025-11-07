被問有沒有做錯事？盧秀燕不回答 林德宇：今天不是取暖大會

林德宇問盧秀燕有沒有做錯？但盧秀燕不回答。 圖：取自台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市議會今（7）日變更議程，增加非洲豬瘟專案報告，多位藍營議員把原因指向是中央未做好把關。民進黨市議員林德宇問：「市政府有沒有做錯事？」但盧秀燕只說「的確是做得不夠好」。

林德宇說：「你還是不承認有做錯事，因為昨天的道歉，剛剛的道歉，你都只有說做得不夠好，沒有做錯幹嘛下台？你到現在還不承認你所領導的台中市政府做錯事了。依照應變小組的組織架構，副指揮官下台、執行官下台，都是做得不夠好嗎？做錯事還不承認，還在說做得不夠好，今天不是取暖大會，不需要說辜負支持者。」

