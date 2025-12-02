被問李四川任期 蔣萬安：不管到哪2人心都在一起

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北2日電）台北市副市長李四川頻被點名代表國民黨參選明年新北市長。台北市長蔣萬安今天被議員詢問，有無把握讓李四川陪著走完首個任期；蔣萬安說，不管到哪2人的心都在一起。

蔣萬安今天率局處首長赴市議會接受市政總質詢，民進黨議員張文潔詢問，在李四川、張溫德、林奕華3位副市長中，蔣萬安最倚仗哪一位。蔣萬安答詢表示，3人都很需要。

張文潔接著詢問李四川，會不會陪蔣萬安走完這個任期。李四川說，他現在都在蔣萬安旁邊，不過所有政務官都有自己的想法。

廣告 廣告

張文潔再問蔣萬安，有無把握讓李四川陪到這個任期結束。蔣萬安表示，「不管到哪裡，我們的心都在一起」，強調不管到哪所有人都會心繫台北、關心台北的發展。

張文潔不斷追問李四川是否會陪蔣萬安走完此任期。李四川重申，他會一直陪在蔣萬安旁邊，不過政務官都有自己的想法，「到那個時候再告訴你，我的想法」。（編輯：方沛清）1141202