被問李四川擬宣布辭北市副市長 蔣萬安無奈嘆：過年考慮一下我心情

2026新北市長選舉國民黨人選未定，傳出台北副市長李四川近日將決定是否公開宣布請辭台北市副市長明志，而台北市長蔣萬安被問到副手去留問題時，無奈表示要大家在過年時刻考慮他的心情。民眾黨也正式拍板，由主席黃國昌競選新北市長，不過他在記者會上寫春聯，抽中的成語居然是「一馬平川」，引發想像空間。

王世堅喊話李四川盡早請辭：對大家都好

提到副手去留問題，台北市長蔣萬安心情五味雜陳，因為網路媒體爆料，北市副市長李四川將於近日決定最近是否公開請辭明志，參選2026新北市長選舉，讓蔣萬安無奈喊「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」綠委王世堅也喊話川伯盡早辭職，畢竟一直拖著對台北市民、市政不好，對其他候選人來講也不太公平。

獲徵召參選新北市長 黃國昌抽春聯竟中「一馬平川」

就在這關鍵時刻，民眾黨正式拍板主席黃國昌競選新北市長，他合體前主席柯文哲抽籤寫春聯，卻正好抽到「一馬平川」，引發聯想。黃國昌則要大家新年寫春聯不要有太多政治聯想，對於李四川的任何決定，身為政壇晚輩的他都是滿滿祝福。

只是國民黨另一位新北市長參戰者、新北副市長劉和然，原本傳出的「李劉會」協調卻告吹，民進黨新北市長參選人蘇巧慧早已就位、勤走基層，藍白三戰將整合，最強的川伯動向，底牌尚未揭曉。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

