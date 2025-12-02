被問母雞人選？劉品妡、郭凡：民進黨最不缺人才誰來都好

投入第六選區（大安、文山）曾任趙怡翔辦公室執行長的劉品妡。（邱芊攝）

投入第七選區（松山、信義）的郭凡。（邱芊攝）

兩人同為湧言會力推新人，近日都一同站在路口拜票，兩人表示對初選都很有信心。（邱芊攝）

2026地方選舉將至，此次北市議會出缺8席議員創下歷年最多，其中綠營新人輩出，包括投入第六選區（大安、文山）曾任趙怡翔辦公室執行長的劉品妡，以及第七選區（松山、信義）郭凡，兩人同為湧言會力推新人，近日都一同站路口拜票，兩人表示對初選都很有信心，且接下來還有立委黃捷以及議員們站台加持，被問到盼黨內哪位母雞可以幫忙站台時，則表示民進黨最不缺的就是人才，誰出來都是最好的選擇。

留著俏麗短髮的劉品妡，擁有英國倫敦大學藝術與文化管理碩士、東吳大學政治系學士學歷，先後擔任民進黨立委羅美玲辦公室特助、趙怡翔辦公室執行長，政壇資歷完整。她也是宜蘭羅東出身的「政治第3代」，原規畫返鄉參選宜蘭縣議員，農曆年間已在羅東布局，隨著趙怡翔轉任國安會，從政計畫出現轉折，盼能順利接棒。

郭凡學經歷同樣亮眼，畢業於澳洲雪梨大學國際關係學系，目前正在就讀美國加州聖地牙哥分校全球政策與戰略學院碩士班，並曾任趙怡翔、立委王定宇助理。

同為湧言會力推新人，這次分別出戰大安文山及松山信義，今早一同在基隆路、光復南路口拜票，兩人近期會連續站1周，此外行程也滿檔，會到市場、店家拜訪，晚上再追垃圾車，盡量走入基層，雖身為新人，但被問及對初選是否有把握，兩人都說相當有信心。

兩人也說，在地方跑行程時，民眾都鼓勵說年輕人肯做事、願意拼，他們也會給予支持，且郭凡說因為松山信義已經很久沒有新人出來選了，所以對當地選民來講是新氣象，「看到我這個生面孔，都滿願意給年輕人機會。」

劉品妡也說，趙怡翔轉任國安會後，地方服務仍不間斷，還是有很多民眾會來找他們辦活動或改善道路，也有許多案子正在推動，像安居街、大安路都已開工，會持續請其他議員幫忙追蹤進度，也定期在施工地點走訪。

最後劉品妡預告，這周會跟黃捷還有新北市議員李宇翔掃街，趙怡翔因為工作性質不太相同，所以她在地方以自己努力為主；郭凡則說，接下來也會跟李宇翔一起跑行程，此外北市議員像顏若芳或是林延鳳也都大力幫忙兩人。

至於目前民進黨台北市長仍未有明確人選，有比較希望哪位母雞可以出來幫忙站台？兩人說民進黨最不缺的就是人才，所以誰出來都是最好的選擇。

