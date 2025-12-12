被問為什麼不原諒？周品均親揭忍受家暴 前夫奪走10年心血還想睡她

「網拍女王」周品均曾是東京著衣的老闆娘。（圖／翻攝自Instagram／mayukichou）

「網拍女王」周品均曾是知名服飾品牌東京著衣的老闆娘，2013年與前夫鄭景太離婚，原來她不僅遭家暴，連10年創業心血也被奪走；之後周品均走出低潮，又創立唯品風尚集團，經營得有聲有色。最近周品均突然表示，有很多人問她為什麼不原諒前夫，她無奈回應了。

周品均昨（11）日在臉書粉絲專頁「葳老闆的辣雞湯」發文指出，有很多人問她為什麼不原諒前夫，而她當初是「被家暴、被情勒、被操控、被威脅，所以堅決離婚」；讓她很無言的是，與前夫離婚之後，對方還要她繼續一起睡覺，果斷拒絕換來的是「被淨身出戶」。

由周品均花10年一手創立的公司被前夫一家搶走，造成她巨大損失，至今前夫沒有道歉、賠償或悔改，她不禁反問「為什麼是我要原諒？誰那麼想當聖人，自己去當好不好？」

最後周品均表示，她說出這些往事不是要控訴誰，而是讓還在困境中的人知道，「不放棄還是可以重新站起來」；她認為不原諒一個人不代表就要活在仇恨裡，「我們可以不原諒誰，但仍心存善良，努力讓自己過得幸福。」

事實上，周品均今年3月曾分享當年離婚打官司的傻眼狀況，被前夫家暴和奪產竟又遭對方提告妨礙名譽，出庭時前夫的律師還對她說，「妳是一個媽媽，背前科的話不好吧？」還要求周品均登報道歉，她堅持不接受，「因為自己說的都是事實」；而法官竟然也說，「人家都退讓了，被告妳也要適度退讓啊！是妳被人家告耶！」讓她感到非常噁心，不禁感嘆「難怪有『惡人先告狀』這句話，先告先贏？」

當時周品均也吐露真心話，「反觀是一個爸爸，家暴、搶人財產就沒關係了？這些不對的行為，到底關男女、關媽媽什麼事？『媽媽』是一個隨時可以拿來威脅女人的職稱嗎？」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

