被問當母雞輔選 陳其邁：政績才是硬道理 若做不好還四處站台會被笑死

桃園市長張善政（左起）、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁及李國鼎科技發展基金會董事長王伯元。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對年底選舉，台北市長蔣萬安被藍營視為「最強母雞」，近期與國民黨新北市長參選人李四川、雲林縣長張麗善等人合體，預計本週五受邀到南投出席巧克力節活動。蔣萬安、桃園市長張善政及高雄市長陳其邁今（10日）出席2026國鼎智慧城市論壇，陳其邁會後受訪被問是否也會成為綠營母雞輔選，他先是說，張、蔣都要競選連任，連任非常辛苦，而他是要交棒，要把市政做好，政績才是硬道理，還用台語說「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」

廣告 廣告

由李國鼎科技發展基金會與張善政擔任董事長的善科教育基金會主辦的2026國鼎智慧城市論壇下午於台大醫院國際會議中心登場，張善政、蔣萬安、陳其邁三位直轄市首長合體，聚焦人工智慧、智慧治理等相關議題。

陳其邁於會後接受媒體聯訪，被問到今天分享很多AI相關合作專利，是否會傳承給下一棒、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆？陳其邁笑回，今天純粹分享高雄智慧城市治理經驗，因隨著整個AI發展，從原來鑑別式AI到生成式AI，再到代理式AI及物理AI，其實已逐漸能夠讓整個模型訓練或整個智慧城市的解決方案，有更好的技術運用，可縮短處理譬如交通、治安或其他淹水等的實踐，讓人民生活能夠改善、解決城市治理的痛點。

陳其邁認為，每個城市都有不同的各領域的一些運用，有更多的城市治理、尤其在智慧城市的整個發展策略的交換，其實是對於改善在城市治理來說，這是一個非常好的平台。

現場記者又問，今天與蔣萬安同台，而蔣被視為選舉「最強母雞」，頻到外縣市輔選、發揮外溢效應，陳其邁怎麼看？陳其邁直言，不管張善政、蔣萬安都要競選連任，連任是非常辛苦的事，「我是要交棒」，他最重要的工作就是把市政做好，尤其選舉年底就要到來，這段時間有很多市政工作都還沒完成，要把它做好。

至於是否有機會會到外縣市輔選，陳其邁說，還是要看接近選舉時，黨部的一些安排啦，「那我作為一個民進黨員，我當然有輔選的工作」，但「政績才是最重要的硬道理啦」，如果政績不好，並用台語說「四處給人家助選，這樣可能比較不好啦！」當然自己也是市政真的是非常忙，有做好的、也有做不好的，但也是夠忙，現階段沒想到輔選的這些事。

現場媒體又問，有沒有被其他綠營小雞找來希望合體？陳其邁表示，「這個、我已經脫離選舉很久了捏」，並稱選舉事務倒不是他現在最重要工作，要讓高雄市民能夠有感、政績能夠持續的推動，這就是最好的輔選嘛！並再度透過台語說，「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」本分做好是比較重要的，他就專心的把市長工作、角色扮演好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喊話藍白快審預算！賴清德：2個年度總預算同時審恐影響國家運作

陳其邁市政會議關注防汛、密切監控水情 下週端節龍舟賽登場、精彩可期

台北市長蔣萬安（左起）、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁及李國鼎科技發展基金會董事長王伯元。 圖：周煊惠 / 攝

高雄市長陳其邁。 圖：周煊惠 / 攝