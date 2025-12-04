被問登記參選就辭職何時走人？李四川笑答：我沒宣布 不會這麼早走啦
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
台北市副市長李四川昨（3）日在節目專訪中鬆口，若國民黨啟動新北市長初選且需要他承擔，他「會去登記」，引發外界關注是否已準備投入選戰。李四川今（4）日在議會備詢時強調自己「沒有宣佈」，至於何時會請辭，李四川則笑答，「你還沒有請我，我不會這麼早走！」
李四川昨日接受媒體人黃暐瀚專訪時，被問到是否參選新北市長，他首度鬆口表示，若國民黨有初選、且需要他登記，「我當然要參加初選」，甚至在藍白若要合辦初選的情況下，他也願意投入。他並提到，新北市民期待他承擔，他個人也不排斥。
在今日議會市政總質詢中，民進黨台北市議員林世宗追問相關說法是否屬實，「你已經宣佈表態要參選新北市市長？」李四川澄清，「我沒有宣佈啊」，是主持人剛好提的問題，他只就問題本身作答。林世宗只回「心中有定數就好」。
林世宗接續關切，若李四川確定要參選，他一定祝賀，但恐怕新北市長選戰將使市政總質詢變成他的「畢業典禮」，並追問他何時準備請辭、何時要進駐新北。李四川笑著回應：「你還沒有請我，我不會這麼早走。」林並提醒，若確定參選，李四川仍須先交代多項重大市政，包括輝達進駐、台智光案、地面師詐騙案等，務必交接清楚後再離開；李四川則回應：「這個沒有問題。」
對於李四川鬆口參選一事，台北市長蔣萬安今日面對媒體詢問時表示，「無論在哪，我們的心都在一起。」被追問兩人是否達成了什麼共識、是否能放心讓李四川離開，蔣萬安僅笑回：「我們心有靈犀，謝謝。」
至於被問是否支持盧秀燕角逐 2028，蔣萬安則簡短答「你們想得太遠」。
