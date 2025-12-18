被問粿王婚外情風波 「宇宙」林思宇：讓他們好好處理面對

宇宙林思宇（右）與潘君倫（左）個別帶領學生認識台灣多元的教育課程。（圖／公視《台灣囡仔、讚！》提供）

潘君侖與「宇宙」林思宇今（18日）出席公視節目《台灣囡仔、讚！》記者會，兩人過去皆曾是《全明星運動會》班底。其中，宇宙曾與王子邱勝翊、粿粿同屬紅隊，被問及近日鬧得沸沸揚揚的婚外情風波，她低調表示，近期並未與對方聯絡，也沒有和紅隊隊友聚會。

宇宙與王子因《全明星運動會》培養出深厚情誼，甚至被粉絲湊成「宙王CP」。不過節目播出後，接連爆出緋聞與出軌爭議，還被網友戲稱為「全明星睏奏會（睡一起）」。對此，宇宙緩頰說，當時大家的重心都放在訓練與比賽、爭取成績，「沒想到之後會有這樣的變化。」她也表示目前沒有跟王子聯絡，直言「就讓他們好好去處理面對。」

廣告 廣告

此次是宇宙首次擔任兒少節目主持人，她坦言錄節目時感覺不像在主持，與同學們的真實互動，讓她回憶起自己的求學階段，感到十分幸福也很療癒，她強調：「透過課程與同學相處，讓我看見了好多充滿熱情、活潑又可愛的同學們，讓我感受『台灣囡仔』超有感染力的表現。」

連續第二年擔任主持的潘君侖，透露今年從高山部落走到海底世界，從偏遠山巔走到繁華城市，拜訪全台灣的中小學，同學總是用最直接且純粹的方式介紹自己的學校與家鄉，潘君侖說：「他們曾告訴我『這就是我的家，我很喜歡！』，讓我感受滿滿的熱情與歸屬感，而我也用最自然的方式走進孩子們的內心，引導他們用最自在的方式表達。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛