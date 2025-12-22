被問統獨立場 鄭麗文：中華民國當然是國家，不用挑釁地問
國民黨主席鄭麗文今（22日）晚赴東吳大學政治學系講座演說「國民黨的改革與青年參政之路」，有學生詢問統獨立場，鄭說，中華民國是不是國家？當然是國家，不需要「這樣挑釁地問」，至於誰對中華民國有質疑，誰對中華民國代表的價值，想要扭曲、改寫呢？不言而喻。
鄭麗文說，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定，憲法就是這樣講的。或許學生提問想討論兩國論或台獨可不可能？在台灣，國民黨是反對台獨的，因為解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，美國也支持一個中國政策，台獨沒有任何空間，這也是陳水扁、李登輝、蔡英文執政都無法台獨，賴清德也說台獨非選項的原因。
學生提問指民眾黨主席黃國昌曾稱不用太把鄭姓主席的話放心上，請問鄭姓主席是誰？鄭麗文說，所有政治人物的話都聽聽就好，包括歷史上最偉大、最有影響力的政治人物說的話，都聽聽就好。她說，不用急著選邊站，也不用急著決定立場，給自己更開放的空間和眼界；在大學應該學會政治不是表態比賽。
學生提問，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，試問普丁、中共領導人習近平、總統賴清德誰比較獨裁？鄭麗文說，當時訪談有其脈絡，作為台灣政黨領袖，她不會用這麼嚴厲、強烈的字眼去形容其他國家領導人，且普丁是民主選舉出來的總統，不希望「說三道四」，她也不想形容美國總統川普是獨裁者，但作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。
談到軍購特別預算，鄭麗文說，國民黨支持台灣軍隊與國防，但軍購需要合理、有效、科學討論，而非空白支票、寫上數字，為何政府不接受國會監督、專家意見？就要大家吞下去？這樣難道是主權獨立國家？外界不需要扣帽子給她和國民黨。
憲法法庭是否遭癱瘓？鄭麗文說，不要倒果為因，問題出在賴清德，國會朝小野大不能一昧對幹，總統要提國會多數可以接受的大法官人選、NCC委員，這是民主ABC，她希望憲法法庭運作，但法律人不該成為統治者鷹犬、爪牙，她對此感到憤怒，批賴清德寧可憲法法庭癱瘓，也不願意用立場不同的人。
鄭麗文表示，兩岸關係應奠基在九二共識、反對台獨的基礎上，國共和解，創造兩岸和平，不打仗。她也提到，過去從沒想過選國民黨主席，人生充滿驚喜。
有學生自稱是民進黨員，另有自稱國民黨員的學生表示「主席選舉，我沒有投給妳」。還有學生提及當年鄭麗文因舔耳案離開民進黨的過往。不乏尖銳提問、一度打斷鄭麗文談話，冒出火花。
更多太報報導
出新書探討認同 Kolas批鄭麗文：自稱「我是中國人」是國安問題
短評／王金平罕見針刺鄭主席 一夕鬧僵原因是他？
從政50年高雄感恩「沒邀鄭麗文」 王金平：柯志恩才代表國民黨
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 318
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 64
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 148
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 122
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 61
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 11 小時前 ・ 262
中午來開匯／藍白不敢倒閣？ 楊瓊瓔喊話民進黨：不要再算計、人民要穩定
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 國民黨立委楊瓊瓔，今（22）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對行政院長卓榮泰不副署、不執行立法院三讀修正通過的《財劃法》，在野黨立委提案彈劾總統賴清德，立法院國民黨及民眾黨團將於立院程序委員會排案，最快26日就能提出彈劾日程表草案。對此，楊瓊瓔表示，彈劾總統是所有政...匯流新聞網 ・ 6 小時前 ・ 41
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 1 天前 ・ 86
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 21
轟5位大法官違憲違法 國民黨團今早赴北檢提告
國民黨立法院黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，今早（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 39
風評：大法官加速憲法法庭的死亡
立法院修法提高憲法法庭違憲判決門檻，加之以兩度否決總統提名大官人事，致使憲法法庭在「新憲訴法」約制下，近乎停擺一年，五位大法官在排除三名不支持「不足額判決」的大法官後，做成「憲訴法修正案」違憲的「裁判」，並宣告將陸續排案評議。這不是憲法法庭的復活，而是憲法法庭真正意義上邁向死亡的開始，因為沒有人再把憲法法庭判決當回事，更多人相信執意違法裁判的大法官忠誠於特定......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 37
農退儲金提撥朝野有共識 藍綠上演"老農津貼加碼賽"
政治中心／綜合報導離明年選舉不到1年，各黨上演"加碼"競賽了嗎？這禮拜經濟委員會審查"農退儲金"，朝野立委就有共識讓政府提撥多一點，增加農民提繳的誘因；上周藍綠也喊出要提高老農津貼，國民黨的版本幾乎翻倍，民進黨也有提案，強調該給農民照顧，但不能漫天喊價。經濟委員會主席陳亭妃：「那本日議程處理完竣，謝謝大家。」攸關農民退休保障的"農退儲金條例"，在立法院經濟委員會審查，朝野聚焦"農民們參與意願不大"，希望政府增加誘因。立委（國）謝衣鳳：「給予農民的退休保障，是不是能夠把那個天花板，提高所得替代率，增加他們來繳納退休儲金的誘因。」立委（民）林俊憲：「照顧農民的各項津貼，確實應該要調整，尤其老農的退休，老農退休金過去分擔比例，是政府50%農民50%，應該提高到政府出六成，農民出四成。」現行制度是農民出多少、政府也出多少，各50%組個人退休帳戶。農民僅五成參與、青農更是兩成出頭。朝野共識"增加政府提繳比例，改成農民繳四成、政府六成"的利多。兩黨上周更爭相開記者會，綠營喊"老農津貼從8000元調漲到12000元、藍營更多，增加到15000元，讓人好奇，難道為了選舉朝特定族群砸錢？民進黨團喊，要把老農津貼提高。（圖／民視新聞）立委（國）許宇甄：「柴米油鹽各種物價指數，都是節節升高，唯獨只有老農津貼10年來沒調漲，不是只有國民黨提出，事實上民進黨也提出。」立委（民）邱議瑩：「老農津貼在2011年，提高到7000塊，也是由我跟陳明文委員提案，（10多年過去）應該要去做一些調整，也要對農民有更多更多照顧，但這個照顧不是漫天喊價，這樣的提案並不健康。」農業部長陳駿季：「農業部的版本已經送到行政院去，針對額度跟排富的條款，我們也做了調整，會把農業部的想法，跟委員的版本做些綜合性評估。」農業部的老農津貼調整版本也送交行政院，會與朝野立委綜合討論。（圖／民視新聞）選舉對政治人物來說就是場大考，各陣營爭出最有感的作品給民眾打成績。（民視新聞綜合報導）原文出處：農退儲金朝野有共識 互別苗頭！藍綠上演老農津貼加碼賽 更多民視新聞報導為精進實驗動物科研倫理.福利 農業部十年積極推動"3R原則"藍喊老農津貼加碼至1萬5 綠:先審總預算.院版財劃法全台從農人口跌破50萬！劉建國排審老農津貼2.0「打造安心退休制度」民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
批「5綠色憲法獨夫」丟光台灣臉 民眾黨：賴清德還要更激化衝突？
憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸《憲法》，即日起失效，國民黨立院黨團預告將於22日告發憲法法庭及5位大法官濫權瀆職。民眾黨主席黃國昌21日批評，5名綠色憲法獨夫如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
不滿憲訴法違憲！國民黨團北檢提告5大法官 民進黨團轟：司法糟蹋司法
憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 33
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
評憲法法庭114年憲判字第1號判決 憲法學會：少數人取代立法決定的惡例
[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。 聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。 學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 4
憲法訴訟法修正案違憲 國民黨團22日對5位大法官提枉法裁判罪告訴
國民黨立法院黨團今天（21日）表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明天正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。國民黨團表示，提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊，還是站在人民的一邊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 209
憲法法庭目無法紀？謝寒冰：若能政黨輪替要把他抓起來
憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，藍委徐巧芯諷「萊爾數學：5>6」。媒體人謝寒冰直言，這決議形同宣告大法官可自把自為，賴清德已經完全目無法紀，不理正常程序，若能政黨輪替，這人要抓起來。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 25
憲政僵局恐延續8年？綠大老預言2028結局
[NOWnews今日新聞]朝野對峙情勢升高，行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，憲法法庭宣布《憲法訴訟法》違憲，但也遭質疑人數不足，根本沒資格釋憲，不少人認為，要解決藍綠對立問題，可能要等下...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 3