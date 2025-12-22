被問統獨立場 鄭麗文：中華民國當然是國家，不用挑釁地問

鄭麗文稱中華民國當然是國家。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（22日）晚赴東吳大學政治學系講座演說「國民黨的改革與青年參政之路」，有學生詢問統獨立場，鄭說，中華民國是不是國家？當然是國家，不需要「這樣挑釁地問」，至於誰對中華民國有質疑，誰對中華民國代表的價值，想要扭曲、改寫呢？不言而喻。

鄭麗文說，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但同屬一個中國，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定，憲法就是這樣講的。或許學生提問想討論兩國論或台獨可不可能？在台灣，國民黨是反對台獨的，因為解決不了問題，卻可能帶來毀滅性的結果，美國也支持一個中國政策，台獨沒有任何空間，這也是陳水扁、李登輝、蔡英文執政都無法台獨，賴清德也說台獨非選項的原因。

廣告 廣告

學生提問指民眾黨主席黃國昌曾稱不用太把鄭姓主席的話放心上，請問鄭姓主席是誰？鄭麗文說，所有政治人物的話都聽聽就好，包括歷史上最偉大、最有影響力的政治人物說的話，都聽聽就好。她說，不用急著選邊站，也不用急著決定立場，給自己更開放的空間和眼界；在大學應該學會政治不是表態比賽。

學生提問，鄭麗文稱俄羅斯總統普丁非獨裁者，試問普丁、中共領導人習近平、總統賴清德誰比較獨裁？鄭麗文說，當時訪談有其脈絡，作為台灣政黨領袖，她不會用這麼嚴厲、強烈的字眼去形容其他國家領導人，且普丁是民主選舉出來的總統，不希望「說三道四」，她也不想形容美國總統川普是獨裁者，但作為在野黨，她在台灣內部當然可以批賴清德違背民主、想成為獨裁者。

談到軍購特別預算，鄭麗文說，國民黨支持台灣軍隊與國防，但軍購需要合理、有效、科學討論，而非空白支票、寫上數字，為何政府不接受國會監督、專家意見？就要大家吞下去？這樣難道是主權獨立國家？外界不需要扣帽子給她和國民黨。

憲法法庭是否遭癱瘓？鄭麗文說，不要倒果為因，問題出在賴清德，國會朝小野大不能一昧對幹，總統要提國會多數可以接受的大法官人選、NCC委員，這是民主ABC，她希望憲法法庭運作，但法律人不該成為統治者鷹犬、爪牙，她對此感到憤怒，批賴清德寧可憲法法庭癱瘓，也不願意用立場不同的人。

鄭麗文表示，兩岸關係應奠基在九二共識、反對台獨的基礎上，國共和解，創造兩岸和平，不打仗。她也提到，過去從沒想過選國民黨主席，人生充滿驚喜。

有學生自稱是民進黨員，另有自稱國民黨員的學生表示「主席選舉，我沒有投給妳」。還有學生提及當年鄭麗文因舔耳案離開民進黨的過往。不乏尖銳提問、一度打斷鄭麗文談話，冒出火花。

更多太報報導

出新書探討認同 Kolas批鄭麗文：自稱「我是中國人」是國安問題

短評／王金平罕見針刺鄭主席 一夕鬧僵原因是他？

從政50年高雄感恩「沒邀鄭麗文」 王金平：柯志恩才代表國民黨