被問綠營勁敵 楊瓊瓔：延續盧秀燕基礎「好上加好」

立委楊瓊瓔前往潭水亭觀音媽廟發送水果月曆，大批鄉親排隊領取，短短不到五十分鐘，八百本全部送完。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔，三十日前往潭水亭觀音媽廟發送水果月曆，大批鄉親排隊領取，短短不到五十分鐘，八百本全部送完。媒體問道何欣純視她為強勁對手，楊瓊瓔回應「從政以來，每天勤跑基層、始終如一。謝謝家人、朋友與鄉親的支持與肯定。」她指出，未來將延續盧秀燕市政奠定的基礎「好上加好」，台中邁向國際、科技、宜居城市。

楊瓊瓔參拜潭水亭觀音媽廟，到廟前廣場介紹精美月曆，以「台灣四季果物」為主題，每個月份展現柑橘、草莓芒果、水梨、甜柿、釋迦、蓮霧等，色彩飽滿鮮明。

廣告 廣告

楊瓊瓔分享家中趣事，她的母親楊媽媽每天翻水果月曆，看到失神還說很想摘一顆下來吃，她妙回一句：「摘水果不用翻月曆，到市場買，幫農民、助經濟。」

聚興里的葉先生清晨六點抵達，笑說「就想拿第一本，支持從這裡開始。」

年輕父親抱著孩子等了近兩小時，只為拿一份回家，不少鄉親見到楊瓊瓔，親切地喊出「市長好，我等你很久了！」。

台中市議員賴朝國、潭水亭管理委員會主委張煌棋稱讚楊瓊瓔是位好立委，在中央長期爭取建設經費、強化跨部會協調，為台中推動科技、交通、民生等重要建設，期待楊更上一層樓會更好。

楊瓊瓔表態投入國民黨台中市長初選，民進黨籍何欣純視她為強勁對手。

楊瓊瓔說，從政以來每一天勤跑基層，始終如一，謝謝家人朋友對她的支持與肯定，未來會延續盧秀燕市長打下的基礎「好上加好」，台中成為國際、科技、宜居城市。