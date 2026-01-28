被問美元貶過頭？ 川普回答「非常好」 交易員秒懂：繼續賣





全球匯市28日劇烈震盪。根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）公開淡化美元走弱問題，直言「美元很好」，卻意外引爆市場拋售潮，美元指數（Dollar Index，衡量美元兌六種主要貨幣）重挫至近4年低點，歐元、英鎊與日圓同步強勢上攻，新台幣也在美元走貶與熱錢回流雙重推動下，早盤一度狂升1.78角，最高來到31.292元。

報導指出，歐元兌美元一舉突破1.2美元關卡，來到1.2015美元，創下2021年以來新高；英鎊兌美元則升至1.3823美元附近，同樣改寫近4年高點。日圓方面，市場盛傳美日可能聯手進行匯率干預，進一步支撐日圓走勢。美元指數前一交易日大跌逾1%，最低觸及95.566，28日仍徘徊在95.9附近，顯示美元賣壓未歇。

市場分析認為，川普的發言被交易員解讀為對弱勢美元「默許甚至樂見」，加深投資人對美元資產的疑慮。Capital.com資深市場分析師羅達（Kyle Rodda）直言，美元正面臨「信心危機」，在川普政府貿易、外交與經濟政策反覆不定下，美元疲弱恐非短期現象。數據顯示，美元在2025年累計已重挫逾9%，今年1月再跌約2.3%。

國際焦點也轉向聯準會（Fed）稍晚公布的利率政策決議。市場普遍預期，聯準會將維持利率不變，並可能延續觀望立場至主席鮑爾（Jerome Powell）3、4月的最後幾次會議。

在此同時，美元走弱效應快速反映至台灣匯市。新台幣兌美元以31.42元開出後一路走高，盤中一度大升1.78角。

