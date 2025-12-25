被問美軍為何追蹤耶誕老人？ 川普：避免「壞耶老」滲透美國

今（25）天是耶誕節，法國巴黎聖母院與梵蒂岡擠滿等待過節的信眾，而這也是天主教教宗良十四世首度主持平安夜彌撒。同時，北美防空司令部追蹤耶誕老人的活動也正式開跑，總統川普與第一夫人梅蘭妮亞親自接聽耶老專線。有小朋友問川普為什麼要追蹤耶誕老人的行蹤，他還開玩笑說，是要避免「壞耶誕老人」滲透美國。

教宗主持首場平安夜彌撒 教堂外5千信眾擠爆

天主教教宗良十四世在梵蒂岡聖伯多祿大教堂，首度主持平安夜彌撒，教堂外仍有5000多位信眾無法進入，只能在廣場前透過大螢幕觀看直播。

良十四世首度主持平安夜彌撒。圖／路透社、美聯社、CNN

鐘聲響起！聖母院浴火重生 第二度平安夜彌撒

在法國巴黎聖母院的鐘聲也再度響起，浴火重生後，聖母院第二度舉行平安夜彌撒。

法國巴黎聖母院。圖／路透社、美聯社、CNN

遭問美軍追蹤耶誕老人原因 川普：防「壞耶老」滲透美國

耶誕節來臨，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞拿起話筒接聽耶老專線，被小朋友問到，為什麼美軍要追蹤耶誕老人的行蹤？川普則開玩笑回應，「耶誕老人是非常好的人，我們想確保他沒有被滲透，我們不想讓一個『壞耶誕老人』滲透國家。」

川普與梅蘭妮亞拿起話筒接聽耶老專線。圖／路透社、美聯社、CNN

川普夫婦耶誕祝賀照「一身黑」 網友：不像過節像參加葬禮

從白宮發布的年度耶誕照片中，川普伉儷手牽手合照，但表情相當嚴肅，兩人還身穿黑色正裝，遭到網友質疑沒有過節氣氛，反而像是要去參加葬禮。

川普伉儷一身黑手牽手合照，被網友形容像「參加葬禮」。圖／翻攝X@White House

至於北美防空司令部掌握耶老行蹤的活動也圓滿執行。根據追蹤系統顯示，耶誕老人在台灣時間24號晚上10點多飛越台北上空，這項延續70年的傳統，今年也成功落幕。

耶誕老人在台灣時間24號晚上10點多，飛越台北上空。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／闕帝慈 編撰 責任編輯／蔡尚晉

