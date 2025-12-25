被問若家人遇害？廢死執行長竟喊：我不知道

▲廢死聯盟執行長林欣怡在臉書轉發「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，卻被粉專「文思革」揪出過往言論。（圖／廢死聯盟提供）

[NOWnews今日新聞] 27歲的嫌犯張文，19日傍晚先後於台北車站與中山商圈，投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀隨機攻擊無辜路人，而後墜樓身亡，整起事件共計4死11傷，震驚社會。事件發生後，廢死聯盟臉書被大批網友留言猛攻，執行長林欣怡則在臉書轉發「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」，卻被粉專「文思革」揪出過往言論，再度被嗆「偽善」、「帶回妳家教化啊！」。

廢死聯盟長期推動廢除死刑，近期似乎連無期徒刑也想推翻，在案發前一天發文砲轟「終身監禁不得假釋是生命尊嚴的剝奪，實際上就是另一種死刑，違背教化犯人的本質」，在北捷隨機殺人案發生後，被大批網友砲轟，「只會擔憂殺人犯未來，有沒有想過被害者連你們口中的未來都沒了」、「要是張文沒死，不知道會被你們罩多久」等。

不過廢死聯盟仍繼續發文嗆「殺錯，無法回頭」，痛批台灣對加害者人權保障怠惰，廢死聯盟執行長林欣怡則在個人臉書分享國際特赦組織台灣分會的貼文，以「面頓艱難時刻，我們更需要溫暖與信任」16字道盡自己心聲。

若家人遇害？廢死執行長昔回：我不知道

2018年6月，「小燈泡案」進行最後言詞辯論程序，小燈泡父劉大經要求法官判處凶手王景玉死刑，當時林欣怡就在臉書發文，表示自己常被問到「如果你的親人被殺，你還會支持廢死嗎」，隨後坦言「我真的不知道」，只希望自己不會遇上這種事情。

林欣怡要求，國家別將「要不要這個人死」的責任放在她身上，每個孩子該有平安長大的機會，但無法不去思考，如果不知道什麼可以，那死刑就可以嗎？「難道我們就勉強接受死刑？為什麼不是一起努力監督政府讓不可能變成可能？」

對此，粉專文思革今日轉發該篇報導，狠酸「窩不知道」，網友們也紛紛留言表示，「偽善」、「帶回妳家教化啊！」、「意思是都是別人家被害，他家都沒事」、「不知道怎可主張廢死？你是風涼話或拿補助款必須裝蠢」、「這就是堅哥說的：『慷被害人之慨！偽君子』」、「不知道就閉嘴阿」、「先看看這個聯盟的資金來源，肯定不單純」。

