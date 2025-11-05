被問薛仕凌涉閃兵黃迪揚秒回「我有當兵」 軍中存錢買首支iPhone

黃迪揚今天在《自殺通告》首映會上大聊當兵的趣事。（圖／楊澍攝）

與林予晞今（5日）出席電影《自殺通告》首映會，由於他和林予晞都曾和薛仕凌合作過，昨薛仕凌自首「閃兵」，被問及此事，黃迪揚接話接得很快說：「我有當兵。」雖然和薛仕凌在戲中沒太多交集，沒立場評論此事，但說起自己在「海巡」期間的種種，黃迪揚則講得滔滔不絕，看起來有不少難忘的回憶。

黃迪揚透露自己是2012年在屏東東港海岸巡防兵當下士，當時一個月薪水才6000多元，一聽到報考班長錢比較多，立刻舉手報名，得意表示受訓後薪水變1萬1，「別人拿到薪水都是去吃好的完好的，我都忍住把錢存起來」，黃迪揚笑稱「人生第一支iPhone 6」就是當兵那時存到的，「當時我還在用『智障型』手機，智慧型要2萬2耶！」

林予晞邀請了一些圈內好友一同觀影。（圖／楊澍攝）

黃迪揚提到，很多人認為海巡很涼，但由於屏東是南部第一大港，下部隊6到8個月後就有移工打架，當時他在海邊站了快3天，一點也不輕鬆，他笑說：「就演員立場我搜集到了很多角色，因為都是一群男生混在一起，我們是負責報關，看漁船有沒有走私。」

黃迪揚表示沒有遇過靈異事件，但當海巡看過浮屍，還爭取去拍照賺榮譽假，遇到家屬認屍，他也很理解他們的心情，事後會再去東隆宮拜拜，他覺得當兵經歷過的一切都是後來他演戲的養分。面對演藝圈有不少男星閃兵，他建議要在各種環境下找到樂趣，「不然當兵會覺得怎麼每天都一樣，要試著找到有趣的部分。」

《自殺通告》導演周冠威很高興電影能在台灣順利如期上映。（圖／楊澍攝）

在《自殺通告》中黃迪揚飾演一名協助同學取得高分的老師，被問到升學壓力大，還是當兵壓力大？黃迪揚笑說當然是升學，「因為去當兵爸媽不會罵，還會帶補品給我，但升學就是成天被爸媽罵。」至於同樣飾演老師的林予晞，對於電影要上映有種「撥雲見日」的感覺，她也邀請了很多重要的朋友及合作夥伴來看電影，例如温貞菱、陳妤、姚愛甯等，因為她們平常就會關注這類議題，好笑的是林予晞透露她聽說李玉璽是個會包場的人，但她和李玉璽在《星廚之戰》節目裡還沒那麼熟，讓她大嘆「可惜了」。

《自殺通告》將在11月7日全台上映。

