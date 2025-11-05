被問薛仕凌涉閃兵黃迪揚秒回「我有當兵」 軍中存錢買首支iPhone
與林予晞今（5日）出席電影《自殺通告》首映會，由於他和林予晞都曾和薛仕凌合作過，昨薛仕凌自首「閃兵」，被問及此事，黃迪揚接話接得很快說：「我有當兵。」雖然和薛仕凌在戲中沒太多交集，沒立場評論此事，但說起自己在「海巡」期間的種種，黃迪揚則講得滔滔不絕，看起來有不少難忘的回憶。
黃迪揚透露自己是2012年在屏東東港海岸巡防兵當下士，當時一個月薪水才6000多元，一聽到報考班長錢比較多，立刻舉手報名，得意表示受訓後薪水變1萬1，「別人拿到薪水都是去吃好的完好的，我都忍住把錢存起來」，黃迪揚笑稱「人生第一支iPhone 6」就是當兵那時存到的，「當時我還在用『智障型』手機，智慧型要2萬2耶！」
黃迪揚提到，很多人認為海巡很涼，但由於屏東是南部第一大港，下部隊6到8個月後就有移工打架，當時他在海邊站了快3天，一點也不輕鬆，他笑說：「就演員立場我搜集到了很多角色，因為都是一群男生混在一起，我們是負責報關，看漁船有沒有走私。」
黃迪揚表示沒有遇過靈異事件，但當海巡看過浮屍，還爭取去拍照賺榮譽假，遇到家屬認屍，他也很理解他們的心情，事後會再去東隆宮拜拜，他覺得當兵經歷過的一切都是後來他演戲的養分。面對演藝圈有不少男星閃兵，他建議要在各種環境下找到樂趣，「不然當兵會覺得怎麼每天都一樣，要試著找到有趣的部分。」
在《自殺通告》中黃迪揚飾演一名協助同學取得高分的老師，被問到升學壓力大，還是當兵壓力大？黃迪揚笑說當然是升學，「因為去當兵爸媽不會罵，還會帶補品給我，但升學就是成天被爸媽罵。」至於同樣飾演老師的林予晞，對於電影要上映有種「撥雲見日」的感覺，她也邀請了很多重要的朋友及合作夥伴來看電影，例如温貞菱、陳妤、姚愛甯等，因為她們平常就會關注這類議題，好笑的是林予晞透露她聽說李玉璽是個會包場的人，但她和李玉璽在《星廚之戰》節目裡還沒那麼熟，讓她大嘆「可惜了」。
《自殺通告》將在11月7日全台上映。
看更多 CTWANT 文章
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」 官方4聲明回應
其他人也在看
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 10 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 小時前
王子早知會被爆！律師聲明函「只有1重點」 網刷一排問：會不會娶粿粿
范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子3日由經紀公司表示「暫時停止演藝工作」，4日晚間二度貼出道歉文並曬出律師聲明，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還，並會與粿粿共同面對，律師聲明傳達一大重點，就是「希望風波能夠止步於此，避免讓事件傷害再次擴大。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐「認1事」！喊出：和粿粿共同⾯對
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。今（4）日晚間，王子又突然在社群平台發布新貼文。民視 ・ 22 小時前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 9 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 7 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
真美子被揪「用4年前基本款iPhone」拍大谷！全場1原因卻羨炸：她不需要
MLB世界大賽落幕，洛杉磯道奇成功寫下隊史史上第一次的冠軍衛冕紀錄，並於台灣時間4日進行封王遊行，大谷翔平當天也帶著妻子真美子登上遊行巴士，兩人穿上一黑一白的道奇冠軍T恤，開心地向球迷們揮手致意。然而，律師林智群也眼尖發現，真美子手上拿的竟然還是4年前的iPhone款式。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 13 小時前
小S女兒曝具俊曄暴瘦近況 家人心疼「狂夾菜給他吃」
小S（徐熙娣）的17歲女兒Lily許韶恩，今年七月才以藝術家身分，舉辦個展，她近期又多了內衣品牌大使的身分，4日舉辦記者會。先前具俊曄曾被目擊在金寶山陪伴大S（徐熙媛），身材消瘦許多，被問到具俊曄的近況，Lily表示，每個禮拜具俊曄都還是會來他們家吃飯：「大家看到他都趕快夾肉夾菜給他吃！要健康、健康才好！」希望能早日走出傷痛，語帶不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 8 小時前
范姜彥豐遭貼軟爛男標籤 前東家回應實情：粿粿很沒水準
31歲女星粿粿（江瑋琳）上週曬出近18分鐘影片，澄清婚變的來龍去脈，其中她指出自己負擔多數家用，連房子的頭期款8成也是她出的，讓外界對范姜彥豐貼上了「軟爛男」印象。對此，媒體報導范姜的前東家凱渥表示，原本范姜算是他們的首席男模，婚前工作穩定，反批評粿粿這番話很沒水準。中時新聞網 ・ 10 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 13 小時前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前