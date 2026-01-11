被問藍白合 黃國昌稱先談理念政見再談人選：近期民眾黨將推政見九支箭

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌今（11）日在新北三重舉行新北三重後援會成立大會活動，媒體關心新北市長選戰與藍營整合相關議題。黃國昌說，兩黨是先理念、先政策、先願景，把共同政見先處理完，才來簽訂政黨合作的協議，依照政黨合作協議裡面所訂出來的方法，再來進行最後一個階段，也就是人選整合的問題。而近期之內，民眾黨會先公布在2026年全國地方選舉的共同政見的「九支箭」，九支箭的內容到政見發表的時候會再進一步跟大家報告，但也配合國民黨的時程，「我們還在等他們」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，跟國民黨彼此之間的合作，有如他第一次在面對台灣社會的時候所說的，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的方法整合出最強的團隊，這樣的態度到目前為止沒有任何的改變。

黃國昌表示，在過去的這段時間當中，兩黨的同仁也其實密集地在針對很多重要的工作、具體的時程安排，在相互地溝通、交換意見。他說過，先理念、先政策、先願景。兩黨必須要把共同政見先處理完。處理完了共同政見，我們才有共同的價值跟願景的基礎來簽訂政黨合作的協議，那依照政黨合作協議裡面所訂出來的方法，再來進行最後一個階段，也就是人選整合的問題。

黃國昌說，這些工作按部就班都在進行，那就共同政見的部分，其實雙方本來已經敲定在1月底要舉行一個記者會來發表，那只不過說國民黨的朋友，他們說他們還需要一點時間跟各個候選人進行溝通，因為這個共同政見一旦發布了，這個就是他們承諾選民要做的。

黃國昌表示，民眾黨對於共同政見，看待是非常嚴肅、非常認真的，因為他們不像民進黨，民進黨是一個「巴樂黨」，跳票也沒有關係。最近最讓他憤怒的事情是，賴清德2024年選總統的時候，說全國要蓋13萬個新建的社會住宅。結果呢？從賴當選總統以後，他們一路追，請問社會住宅核定了幾戶？賴清德政府內政部長劉世芳，不說就是不說。在國會裡面「鬼打牆」、東拉西扯，騙了半天。一戶也不敢核定。現在真相大白，不用等到他任期結束，他臉皮就厚到直接跟你宣布「我就是沒有要蓋。」

黃國昌表示，民進黨可以無恥，民進黨可以一天到晚開巴樂票，但是這種事情民眾黨做不到，他想最近從人工生殖法所產生種種的討論，大家可以看得出來，當初第一個答應陳昭姿要推代理孕母的人工生殖法的人叫做賴清德。現在賴清德躲到哪裡去了？不敢面對、背棄承諾。但是柯文哲答應了陳昭姿，他們就會全力去推動，這個就叫做「信守承諾」，這才是真正值得信賴。

黃國昌說，他們在近期之內會先由民眾黨公布我們在2026年全國地方選舉的共同政見，會公布2026年地方選舉共同政見的「九支箭」，九支箭的內容到政見發表的時候會再進一步跟大家報告。

黃國昌指出，現在也配合國民黨的時程，「我們還在等他們」。等國民黨把他們的內部意見整合好了以後，那兩黨會召開共同政見的發表會，在這個基礎上面完成政黨合作的協議，那接下來再來進行大家所關心的人選整合的問題，他們做事有方法、有策略、有步驟，一步一步往前走。



