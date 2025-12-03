被問藍白宜蘭共推時限？黃國昌曝雙方有誠意正在進行中 還不用提最後期限

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨今（3）日舉行記者會，宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，但針對與藍合作，仍將「秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量」。媒體會後詢問藍白雙方合作進度，以及是否有「最後期限」？民眾黨主席黃國昌說，細節不方便片面宣布，但可以說的是，該進行的工作正在進行中，這是現在式不是未來式，大家都很有誠意、善意，所以還不用提到最後期限的問題。

民眾黨今徵召陳琬惠選宜蘭縣長。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，昨天選決會在開會結束後，馬上請黨秘書長周榆修聯絡國民黨，讓國民黨知道他們的決定，他們知道，民眾黨徵召陳琬惠後，迎接而來就是各式各樣的見縫插針、挑撥離間，這兩天事情發展就在意料之內。國民黨副秘書長李哲華昨天非常善意的回應，問下個階段怎進行會比較好。而他跟國民黨主席鄭麗文見面就說過，民眾黨有最大的誠意與善意，會用最好機制，挑選最強競選團隊，民眾黨相信，陳琬惠就是最強候選人。

廣告 廣告

黃國昌表示，接下來跟國民黨彼此合作，如同之前所說，政策理念願景，具體協調上，會遵守承諾，會有最大誠意與善意，但細節不方便片面宣布，但可以說的是，該進行的工作正在進行中，「這是現在式不是未來式」，大家都很有誠意、善意，所以還不用提到最後期限的問題。

媒體詢問陳琬惠，若接下來輸了，願不願意讓？陳琬惠說，對於藍白合作，她不喜歡用讓這個字，沒有誰讓誰。宜蘭藍營想選的有立委吳宗憲跟宜蘭縣議長張勝德，白營有她，過程中三人有共識，希望用協調方式，在這階段大家努力，至於方式就讓中央討論。

媒體問，未來民眾黨若要推人選，是會跟今天一樣先徵召再談合作？黃國昌回應，對民眾黨來講，當然要透過徵召程序，才會代表民眾黨，不然沒辦法往前邁進。民眾黨有制度，民眾黨通過的提名條例，就是要透過徵召程序。黃國昌也曝，在陳琬惠之後，「相信不久後，很快，就會有好消息跟大家宣布」，但今天最佳主角就是陳琬惠。



更多FTNN新聞網報導

中油三接疑浮報百億昨遭搜索 羅智強爆檢舉人稱已在滅證串供、嘆捐鍋者誅竊國者侯

賴清德稱在野準備接受中國要求 羅智強轟每天只會抹紅：若有用大罷免早贏了

不一定選到底的「徵召」？白明推陳琬惠戰宜蘭縣長 又強調將與藍努力共推人選

