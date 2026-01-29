被問藍白會不會分手？柯文哲：什麼事都有 藍營朋友每個都很玻璃心

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨前黨主席柯文哲今（29）日被問「兩個太陽」議題，他先是說，常常說藍白合，其實也可用另種概念「藍白分」，分工合作，每個人都做最擅長、最喜歡的事；媒體又問，藍白分的分是否也可能變「分手」？柯直言，世界上什麼事都有，並稱感覺藍營朋友們，每個都很玻璃心、綠營的每個見獵心喜。

民眾黨昨宣布柯文哲接任新黨職「國家治理學院院長」，他上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪。

媒體提問，民眾黨「兩個太陽」接下來該如何跟國民黨合作？柯文哲指出，為什麼會認為兩個太陽的問題？兩個太陽可以合作，每個人都做擅長、喜歡的事情。老實講，像是他每次看法律條文就想打瞌睡，連自己的卷宗都懶得看，因為他是外科醫生，可是民眾黨主席黃國昌就對那個很有興趣，所以就分工合作，所以他就說立法院給黃國昌處理，他以後專門到南部辦訓練班，至少要到南部去發展。

柯文哲表示，有時我們說什麼「合」，藍白合，另外一種更重要概念可變成「藍白分」。為什麼叫分？分工合作，各幹各的，每個人都做最擅長、最喜歡的事，這樣就好了，所以這概念可以應用在他跟黃國昌的合作關係上，每個人都做喜歡的、擅長的，這樣就好了。

現場媒體又問，藍白分也可能從「分工合作」變成「分手」？柯文哲笑回，世界上什麼事都有，但現階段，他的感覺「藍營的朋友們，每個都很玻璃心，那綠營的每個勒……怎麼講，見獵心喜」，那為什麼會有藍白合？這不是總統賴清德造成的嗎？了不起，賴清德加民進黨團總召柯建銘，不然怎麼會有藍白合？

柯文哲稱，他還是那句話，台灣的一切、目前的困境，賴清德要負最大責任，「怎麼會有藍白合？還不是你造成的？」他們就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後就，兩個就只好合作，不然怎麼辦？

