政治中心／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲回歸黨中央！最新接掌國家治理學院長，被外界解讀重新接掌黨權、下指導棋。近期他更到立法院拜會民進黨團，今天出席智庫活動，媒體追問藍白合議題，有沒有可能變藍白分手，沒想到他回應，世界上什麼事都有！但國民黨的朋友們每個都很玻璃心。

立委（國）翁曉玲：「最佳夥伴獎，合作無間默契滿分。」

這會期最後一場司委會，召委翁曉玲頒發小錦旗，給要從國會畢業的黃國昌，感謝兩黨團合作無間，但藍白擋法案，竟然還要綠營合影入鏡，當場遭婉拒。

廣告 廣告

立委（國）翁曉玲vs.立委（民）莊瑞雄：「我們一起，那是你們合作無間。」

被問藍白會不會分手？柯文哲：國民黨朋友都很玻璃心

黃國昌即將卸任立委，司委會上翁曉玲頒發錦旗送別。（圖／民視新聞）

黃國昌下一步投入新北選戰，週三黨內公布新人事卻耐人尋味，黃國昌接下政策會主委，不過前主席柯文哲也有職位，接掌國家治理學院長領軍開辦"國政班"及"候選人訓練課程"，名嘴分析，這是實質掌握黨中央、民眾黨重回柯文哲手上。

民眾黨創黨主席柯文哲：「兩個太陽可以合作，所以每個人都做他擅長的，喜歡的事情，立法院就給你去處理，我以後專門到南部去辦訓練班。」

兩個太陽再成話題，柯文哲滿血復活，聲量似乎更勝黃國昌，周末老是扮演母雞全台趴趴走，就連發放春聯，都是落款雙主席，只怕是要化解柯昌比人氣的窘境。而且柯文哲身段靈活，一回歸就拜會綠營黨團，甚至拋出法案交換，遊走藍綠間，被解讀極力撕掉黃國昌時期的"小藍"標籤。

被問藍白會不會分手？柯文哲：國民黨朋友都很玻璃心

民眾黨創黨主席柯文哲復出後動作頻頻，被解讀遊走藍綠間。（圖／民視新聞）

民眾黨創黨主席柯文哲：「有時候我們都說什麼合，藍白合，另外一個更重要的概念，可以變成藍白分，為什麼叫分分工合作，（有可能從分工合作變成分手嗎），我跟你講世界上什麼事都有，但是這樣在現階段，我感覺藍營的朋友們，每個都很玻璃心，綠營的每個都見獵心喜，藍白合還不是你造成的，你就把民眾黨跟國民黨綁在一起，打到最後，兩個就需要合作啊，能怎麼辦。」

時事評論員徐嶔煌：「他在做的東西，就要戳到國民黨有感覺，因為對他來講，他沒有換到他要換的，他要戳到他的粉絲跟他的群眾，要回到這邊來。」

柯文哲地方叫板藍、法案招手綠，還是擁有黨內實質影響力，面對黃國昌只能尊柯，國民黨可能先傷透腦筋。

原文出處：被問藍白會不會分手？柯文哲：國民黨朋友都很玻璃心

更多民視新聞報導

立法院會期倒數3天大清倉？政院籲審總預算而非爭議法案

爭議法案只是開胃小菜？沈伯洋憂藍白出「這招」跟中國談和平協議

史上首位中配立委要泡湯？李貞秀尚未放棄中國籍 內政部開嗆了

