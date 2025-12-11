被問要不開放臉書？國台辦表情母湯慘遭群嘲

▲國台辦發言人陳斌華昨（10）日被問中國是否也考慮開放一般民眾使用臉書？（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁用中國社群app小紅書是「反民主」，卻遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」只見陳斌華被問這題時，低頭猛盯講稿，答題時傲氣銳減、結結巴巴，遭台灣網友譏諷：「好滑稽的臉」、「給記者100個讚」。

內政部近期依據《詐欺危害防制條例》，停止解析及限制接取小紅書1年，因小紅書涉入詐騙逾1700件，金額高達2.4億元，資安監測全數不合格，但小紅書母公司對於內政部函請提出改善作為遲遲沒有回應。對此，陳斌華昨怒嗆：「從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封鎖大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」

廣告 廣告

陳斌華更認為，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。多行不義必自斃，民進黨當局肆意妄為，必自食惡果，倒行逆施阻擋不了台灣民眾、青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流。

不過，只見台灣《中央社》記者呂佳蓉接著霸氣提問：「您剛剛評論台灣因資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那請問大陸方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮開放讓一般民眾使用臉書嗎？」

而陳斌華被問到這題，低頭猛翻講稿良久，眼神凝重，停頓了一會兒才結巴說道：「民進黨當局封禁小紅書所用的理由，在島內根本難以服眾，民進黨當局⋯⋯的⋯⋯做法⋯⋯遭到了島內各界的，強烈反對。我們支持⋯⋯在依法依規的情況下，使用各類平台，社交。」

陳斌華結巴畫面一出，大批台灣網友紛紛留言表示：「發言人表情逐漸母湯，快掰不下去」、「每一句話都在打自己的臉」、「整天睜眼說瞎話，真的拗到精神分裂」、「笑死，自己禁那麼多平台是什麼理由？」、「問東答西的功力倒是跟炒速仔一樣」、「訓練不足喔！講話結巴」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

劉寶傑炸裂開嗆馬英九「賣台」！怒轟他這2件事變了：非常惡劣

「國民黨很爛、民進黨更蠢」！劉寶傑崩潰喊：已無路可走

國台辦自爆？陳斌華被問到結巴！沈榮欽：他點破國民黨顛倒黑白