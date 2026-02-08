被問賴清德任內會被特赦？陳水扁妙回：歹勢啦！問錯人了啦
政治中心／綜合報導
前總統陳水扁7日在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」發表演講，並接受現場民眾的提問。有民眾現場提問「在賴總統的任期內會不會特赦阿扁總統？」陳水扁直言「你問我我要問誰？歹勢吼 問錯人了啦！」
民眾提問時，有人問陳水扁「你那時代的連戰宋楚瑜難對付？還是柯文哲黃國昌難對付？」對此，陳水扁回應說「你這讓我不知道怎麼講？我不知道你要問這問題，若我曾經對過柯文哲也對過黃國昌，我就可以比較我曾經對過的連戰跟宋楚瑜，這兩個我都沒有對過怎麼比較呢？我知道連戰跟宋楚瑜，最後這兩個我真的對他們不是很了解，無從比較，我的結論，因為我沒有這經驗。」
也有民眾提問，要他支持賴清德，卻支持不下去。陳水扁反問說「不支持賴總統，那要支持誰？」陳水扁指出「你是要支持習近平總統嗎？還是要支持鄭麗文總統？再怎麼差，也比他們好啦，搞清楚。」
另有民眾提問「最敬愛的阿扁總統你好，我想問現在賴總統的任期內會不會特赦阿扁總統？是秘密嗎？」陳水扁直言「我感覺你這個多的嘛！你問我，我要問誰？『你問錯人了嘛!不是這樣嗎？歹勢吼，問錯人了啦』」。
