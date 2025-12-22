被問軍購特別預算…鄭麗文：防衛台灣 不是一個價格

國民黨主席鄭麗文昨晚受東吳大學政治系學生會之邀，演講「國民黨的改革與青年參政之路」，面對學生辛辣提問。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文昨受邀赴東吳大學政治系學生會演講，學生提問辛辣，包括「對獨裁者定義」、是否反對軍購預算及是否會刪除黨章明定的「反對共產主義」。鄭麗文說，國民黨是要跟共產黨不打仗、不互相殘殺，「但我們沒有要參加共產黨，國民黨沒有要變成共產黨」，所以黨章不需要修改。

針對軍購特別預算的立場，鄭麗文表示，在二戰後，台灣最支持國防力量的絕對是中國國民黨，即便在前總統馬英九的八年任內也都有對美軍購，所以國民黨沒有反對台灣要有足夠的防衛力量，但今天台灣的國防安全，不是一個價格可以決定的，「不是你告訴我，這個價錢就叫做支持台灣有國防或反對台灣有國防」。

鄭麗文說，大家需要合理、有效、科學地討論台灣國家安全，如何強化國防，改善什麼才是真正需要、合理的軍購；她認為不是現在這種討論方式，更不是一張空白支票寫上數字，台灣只能接受或不接受，所以不需莫須有扣一頂大帽子給國民黨或給她。

對兩岸路線，鄭麗文說，她寧可聽到民進黨有比國民黨更高明的方法、更優秀的論述，可確保兩岸和平，而非不負責任，管它會不會戰爭，先賺到選票再說。她認為，要達到兩岸和平，國共要先和解；兩岸要如何不打仗？現在基礎叫「九二共識，反對台獨」。

有學生問，鄭麗文曾說俄羅斯總統普亭不是獨裁者，又認為賴清德總統是獨裁者，「你對於獨裁者的定義是什麼？」鄭麗文說，德國之聲的訪談有當時訪談的脈絡，她身為台灣重要政黨的領袖，不會用嚴厲跟強烈的字眼去形容其他國家的領導人，更何況普亭是民主選舉產生的總統，就像美國的總統選舉制度也有瑕疵，但他不會因此就說川普是獨裁者。

鄭麗文說，普亭的人民當然有資格去指責或評論自己國家領袖，這是他們國民的權利；回到台灣，當大家在評論賴總統是否破壞台灣民主機制和遊戲規則，作為在野黨，在台灣內部，她當然可以挑戰賴總統。

