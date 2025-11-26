被問選不選新竹縣長？鄭朝方回應了：民調不會決定我做事

竹北市長鄭朝方26日認為自己是一個專心做事的人，對於民調僅表示不會因為數字影響他做事情。（邱立雅攝）

外界關注的未來新竹縣長選舉動向，竹北市長鄭朝方26日出席人口三冠王活動時，被問及是否參選新竹縣長？他多次重申首要目標是全心全意做好竹北市政工作，並強調自己是一個很專心的人，並直言坊間民調數字不會影響他做事，認為人民的實際感受遠比數字更為重要。

鄭朝方指出，作為竹北市長，現階段的目標是要把任內的每一項承諾都完成，透過用心的施政，讓市民朋友感受到竹北不只是冰冷的建築，還有文化建設和各項福利政策的進步，他堅信竹北市正在不斷地超越自己，這也是他持續努力的動力。

鄭朝方透露自己的工作狀態是「腳上的鞋子永遠都是充滿著泥濘」，即使在晚上十點多，他仍在公園裡忙著新的建設，他表示自己的性格就是把事情跟一個一個建設做好，才會繼續往下一個目標前進，「我是一個很專心的人。」

對於目前國民黨已有三個人可能人選將競爭參選縣長，鄭朝方表示距離選舉雖然還有一段時間，國民黨的初選機制他予以尊重，也給予各個優秀的候選人祝福，相信各階層的選舉都會應該會選出好的人選。自己身為竹北市長，同時也是民進黨的縣黨部主委，雖然民進黨在席次上相對較少，會持續地發掘出優秀的人才，無論是立法委員或是縣市長的人選，提名的權限都屬於中央黨部。

在回應關於未來選舉規畫時，鄭朝方指出，雖然最近有蠻多民調和消息，但他認為民調只是一時的，讓人民有感受比較重要，就是把事情做好，自己也不是靠這些數字在決定要做什麼事，不會因為民調的數字而影響他做任何事情。

