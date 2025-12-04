被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，今（4）日於國立歷史博物館戶外庭園盛大開幕，而此展覽展覽特別邀請女星張鈞甯擔任語音導覽特別嘉賓。自金鐘獎後鮮少露面的張鈞甯不免被媒體問及近況，她坦言，自己近期都在忙工作，這段時間已連續拍攝兩個影集及電影。

張鈞甯今（4）日出席國立歷史博物館建館70週年壓軸特展開幕活動。（圖／黃鈺晴攝）

由於張鈞甯主演男友柯汶利執導的電影《默殺》將在台上映，被問及宣傳時會不會放閃，她笑說：「不會吧！我們是一個這麼嚇人的電影。」而兩人目前已穩定交往2年的時間，是否有考慮婚事，她則表示，目前先處理手上的工作，結婚的部分則順其自然。

過去張鈞甯與邱澤曾因合作電影《最好的相遇》傳出緋聞，2019年曾被拍到約會後，邱澤大方坦承「追求中」，張鈞甯則以「感謝抬愛」回應，最後這段情便沒了後續。而近期邱澤與許瑋甯補辦婚禮，被問到有沒有關心這件事，張鈞甯表示，這段時間很忙碌四處飛，「飛到我開始懷疑人生，我覺得我自己到底職業是空姐還是演員。」直到被追問是否有收到喜帖，她才尷尬表示沒有，「但就是很祝福。」

此外，提到好姐妹范冰冰以電影《地母》奪下第62屆金馬影后一事，張鈞甯透露，自己在第一時間就有傳訊息恭喜，范冰冰也有回應。至於訊息內容，她笑說：「秘密，這是我們好閨密之間的話！」而她也提到，因近期太忙，還沒時間去看范冰冰的作品，「到時候一定會找時間去看。」





