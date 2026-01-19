被問鄭習會進度？鄭麗文重申「2026上半年完成」：不可能黑箱秘密進行

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文曾拋出「鄭習會」構想，預計上半年出訪中國、美國；又傳出停擺9年的國共論壇將於1月底舉行，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往。對此，鄭麗文今（19日）接受節目《中午來開匯》專訪時表示，與習近平會面原則上將在2026半年完成，下半年則將投注所有精力在選舉上，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

對於暫停9年後重啟的國共論壇，鄭麗文表示，兩岸論壇是大利多、大加分。目前台灣已有兩大趨勢與前幾年不同。首先，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；其二，國際社會亦同，所有人皆殷殷期盼兩岸不要兵凶戰危。她透露，目前已有許多國際媒體及智庫已與她約訪，而扭轉乾坤將兩岸兵凶轉為和平，才是台灣對國民黨代代最大的選票及支持。

鄭麗文指出，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，尚有台灣急於要解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都已來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

另對「鄭習會」，鄭麗文提到，與習近平會面原則上將在2026半年完成，下半年則將投注所有精力在選舉上。相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

