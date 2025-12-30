被問陳淑樺近況！陳昇驚吐「差點出事了」 急切割關係斷開聯絡

記者鄭尹翔／台北報導

創作歌手陳昇今（今日）於台北國際會議中心舉行2026跨年演唱會《我不是搖滾歌手》總排練記者會，受訪時罕見談及與天后陳淑樺合作往事，直言對方是自己「最愛的前五名女歌手之一」，但也語出驚人表示，當年一起製作專輯時「差點出事」，因為創作投入太深，用情太重，工作一結束就必須立刻抽離、切割關係，「不然真的會有事情發生」。

陳昇為跨年演唱會彩排。（圖／記者趙于瑩攝影）

陳昇笑說，自己在音樂創作上向來是「用盡所有的愛」，尤其與女歌手合作時，情感與創作常走得非常近，「女歌手常常要戀愛、結婚，做完一張專輯就要趕快再見，不然真的會出事，有時候一張專輯，用情太深。」他也坦言，至今已與陳淑樺完全失去聯絡，對此感到相當可惜。

除了分享幕後秘辛，陳昇今日也搶先曝光2026跨年演唱會彩排內容，親自上陣演唱新專輯歌曲《鳳凰城》，並向年輕時的音樂偶像Glen Campbell致敬，重唱經典名曲〈By the Time I Get to Phoenix〉，同時也帶來新寶島康樂隊的輕快作品〈Hotelu大旅社〉，展現橫跨世代的音樂魅力。

舞台設計方面，陳昇身穿跨年演唱會周邊新款T恤登場，透露今年舞台特別打造多座燈柱，燈光如城市煙火般綻放，搭配延伸燈光軌道與懸吊LED螢幕，融合現代科技感城市夜景，營造溫暖又熱鬧的派對氛圍。

整體視覺與演唱會主題《我不是搖滾歌手》相互呼應，象徵陳昇的音樂人生或許不張狂，卻始終熱情不滅。他也笑說：「不一定要搖滾，但一定要夠party。」在創作與情感之間，陳昇依舊選擇誠實面對，也把所有深刻的感受，留在音樂裡。

