被問雞腿便當憑啥賣120元 宜蘭老闆逐項成本大公開 反問網友13字

物價通膨，銅板美食越來越少，便當100元、牛肉麵200元幾乎已成常態，讓民眾苦不堪言。近日就有一名宜蘭便當店老闆發文表示，很多人在問，為什麼一個雞腿便當就要120元？因此他逐一列出所有的成本，反問「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」引起熱烈討論。

一名在宜蘭羅東開便當店的老闆，日前在Threads上發文，表示很多人都在問，一個雞腿便當為什麼可以賣到120元，因此他就把所有成本都列出來，包括：雞腿35元、配菜約20到30元、餐盒6元、電費瓦斯約2至3元，而以上還沒算人事、房租、油錢，此外每天還要一早備料，賣完還要收店清潔，「那你覺得一顆便當能賺多少呢？」開放大家留言討論，自行給出內心的公道價。

廣告 廣告

許多網友直言雞腿便當120以現金物價而言相當便宜：「不貴，再便宜下去反而不敢吃，羊毛出在羊身上」、「120真的很佛了」、「坦白說現在沒賺一半都是賠。上面材料包裝漲，中間吸收，變成我們賺少，客人當然不知道我們成本，只有想到貴，賺很多概念」、「這樣都要嫌貴的人，活在這個世界真的很辛苦，CP值已經算宇宙最高了」、「我們這邊的雞腿便當155給你參考，你們真的很便宜」。

此外還有許多同業留言：「方便詢問雞腿哪邊拿的嗎？我拿到都要39～43左右」、「雞腿一次1000隻可能變10元，結論是小店家很難生存」、「毛利抓50很正常，如果外面能吃到毛利40的已經是超佛」、「餐盒含蓋6元也太便宜」、「你還少算了白飯跟附湯、提袋...」。

更多中時新聞網報導

HowZ看透瘦子單飛笑容大不同

黃仁勳登韓綜 自曝兆元宴吃最多

吉祥物各顯神通 美加墨風情縮影