被問願不願再拍短片？楊貴媚、謝盈萱秒答應 黃遠、小薰奪金片子最佳演員

楊貴媚與謝盈萱頒發大獎，2人突然被CUE是否願拍短片？2人都爽快應允。（台北市影委會提供）

2025金片子大賽頒獎典禮25日登場，典禮星光堪比大型影展，歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞全到齊，讓短片頒獎變成一場演員交流派對。

歷屆代言人楊貴媚、李康生、謝盈萱、温貞菱、林予晞全到齊 。（台北市影委會提供）

全場最爆點畫面，落在楊貴媚、謝盈萱頒發最大獎「金獎」時。主持人楊達敬突襲提問：「兩位影后還願意拍短片嗎？」楊貴媚立刻霸氣回：「放馬過來！」謝盈萱更接麥喊「當然！」兩人爽朗反應瞬間引爆笑聲，成為典禮最具話題的金句。最大獎由《狀況》奪下，導演王崇霖以溫柔哲學回應評審肯定：「人生有很多『狀況』，當沒得到想要的，不妨看看身邊。」讓台下演員頻頻點頭。

銀獎由《Rungay》拿下，李康生與温貞菱共同頒獎。高珈琳代導演領獎時笑說作品「有點難懂」，卻讓她重新相信影像的自由。評審楊雅喆則用「迷離又深沉」點出其獨特魅力。

黃遠、小薰獲評本屆最佳男、女演員。（台北市影委會提供）

演員表現部分尤其亮眼。《Rungay》的黃遠抱走最佳男演員，他坦言近期雖沒拍新作品，「但人生如戲，我還是在好好生活。」被評為全場最觸動人心的感言之一。林予晞更盛讚他「每一個細節都能抓住觀眾」。

最佳女演員由小薰（黃瀞怡）憑《五花肉》奪下。她說：「謝謝你們看見角色的脆弱與力量，只要用心演，就會被看見。」一向低調的她難得情緒激動，讓現場瞬間溫柔了起來。頒獎人李康生也感性補充，看著金片子從創辦一路成長，「像看著孩子長大，非常欣慰。」

銅獎《抓耙仔》話題度同樣高。導演許筱玟直言創作雖孤獨，但拍片過程讓她遇到「讓人願意繼續走下去的人」。林予晞則高度肯定片中童星演技自然，不僅不生硬，還成功承載故事重量。觀眾票選獎最終也由《抓耙仔》奪下，頒獎人邱順清更笑說：「2萬元獎金太少了吧！」引爆最後的高潮。

今年金片子大賽再次證明，短片是演員展現純粹表演能量的舞台，而台灣影人的創作火力，正在這個舞台上全面綻放。

