被問高金素梅涉3案遭偵辦 李鴻源：我們很久沒聯絡了

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，北檢今（10）日分30路搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室。根據了解高金目前仍接受偵訊中，預計晚間移送北檢複訊，是否遭聲押引發高度關注。根據中天新聞網，與高金熟識的國民黨智庫、國家政策研究基金會副董事長李鴻源上午被問及此事，是否有致電關心，他低調表示「對不起，我們很久沒聯絡了」。

李鴻源今早在國政基金會舉行記者會，說明上週赴大陸舉行國共智庫論壇的交流成果，他在抵達基金會時遇到大批媒體守候，當被記者問到是否有打電話關心高金時，以及如何看高金被搜索的新聞時，李鴻源表情略微尷尬低調回應「我們很久沒聯絡了」。隨即變快步離開、不再回應記者的提問。

北檢上午發出新聞稿表示，本案係法務部調查局國家安全維護工作站下稱國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦。某立委及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官持法院核發之搜索票搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知該委員、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪，預計晚間將由調查局移送北檢複訊；另據《太報》報導，檢調在2、3年前接獲國安系統的情資，有證據顯示高金素梅在參選立委時，疑有來自中國大陸的資金挹注，因此特組專案小組，以「鴨子划水」方式蒐證，今天收網。

