被問「怎麼贏大谷翔平」？ 李洋：運動部會支持經費補助

運動部長李洋26日首次赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢。（圖／中國時報姚志平攝）

運動部部長李洋26日前往立法院教育及文化委員會進行上任後首次業務報告，也接受立委們的質詢，被國民黨立委葉元之問到明年經典賽，日本隊有大谷翔平要怎麼贏，李洋表示針對中華成棒隊考察、訓練等經費都有補助，也有運科中心研發協助相關分析，並用自己選手時期參加奧運也不被看好，希望大家給予中華隊更多支持。

葉元之提出，運動部部長李洋上任後面臨首個重要賽事就是明年世界棒球經典賽，其他國家球隊已經緊鑼密鼓招募球員、給很多支持，日本隊大谷翔平確定參與，詢問李洋針對明星選手或球隊訓練、人才徵集有給什麼資源，有贏的策略嗎？李洋回覆，中華職棒大聯盟送上相關報告，運動部會支持例如團隊去美國考察、相關移地訓練比賽的經費補助。

葉元之病說，部長過去是運動員，本人沒有給中華成棒隊建議或經驗分享，以及針對大谷翔平可以給什麼技術指導或科研？李洋已過去自己身為運動員來講，如同他在巴黎奧運前也十分不被看好能夠衛冕，當時網路輿論也是，還是請大家多多肯定選手，國訓運科中心有科技研發，相信會針對競爭對手進行更多研究。

至於大陸成立城市棒球聯賽，用高薪挖角台灣棒球人才，可能影響台灣棒球基層，葉元之也請李洋提出因應措施，李洋回覆：「後續再規劃，對於職業化運動，要將自身環境打造更好，也會和業務單位進行會議看如何幫助，再提供報告。

