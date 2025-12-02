被問「憑什麼值得留任」 香港特首：各城市都會發生大火

香港特首李家超舉行記者會，說明宏福苑大火處理情況。美聯社



香港特首李家超今天（12/2）上午舉行記者會，說明11月26日宏福苑大火善後情況。期間法新社記者尖銳提問，稱大火造成151人喪生，李家超為何仍應留任特首。李家超則表示，「每個城市都有火災」，政府現在應做的是「改革制度」。

香港獨立媒體報導，法新社記者提問稱，李家超過去幾年強調帶領香港「由亂入治、由治及興」，「結果這個由治及興的城市，有151人被火燒死，「你能否告訴我們，你憑什麼值得繼續待在這個位置上？（Can you tell us why you deserve to keep your job?）」

李家超回應稱，當然沒有人希望大火發生，政府「將來和過去」都盡力避免，但「各個城市都會發生大火，無論各個政府與社區如何極力避免」。

他表示，政府會盡力預防大火，但政府現在要做的是要「加強改革制度」。他宣稱，「某些制度失靈可能已累積多年」，如今要盡力確保「不讓既得利益成為慘劇成因之一」。

香港2020年7月實施《港區國安法》後，中共中央總書記習近平在2022年的中共二十大提出「由治及興」概念，他宣稱要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段。

2023年6月，李家超則撰文宣布同年是香港「由治及興」的開啟之年。他表示，香港新階段有三個堅持，包括堅持繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針；堅持更好地為市民謀幸福，為香港謀發展，讓大家分享成果；以及堅持加大力度說好香港故事，在國際舞台發揮所長。

