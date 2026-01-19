被問「換侯」心結 鄭麗文稱侯友宜非老藍男「早翻篇了」

國民黨主席鄭麗文澄清與侯友宜之間並無心結。（資料照片／陳愷巨攝）





2026地方大選在即，對於國民黨新北市長人選整合問題，國民黨主席鄭麗文至今仍未與新北市長侯友宜會面，引來外界質疑是否因鄭麗文過去曾在2024總統大選時，喊出「侯下韓上」導致心結？對此，鄭麗文今（19日）表示，侯友宜不是小心眼的人，也不是傳統國民黨的「老藍男」，未來選舉也不是靠新北市政府輔選，請外界不用太過憂慮。

鄭麗文今接受節目專訪時，被問及過去曾在總統大選時喊出「侯下韓上」，導致外界認為她與侯友宜產生心結，至今更尚未碰面討論新北市長人選一事。對此，鄭麗文表示，侯友宜並非外界所想的傳統「老藍男」，也不是小心眼的人，應該早就翻篇了。且侯過去行事風格向來注重行政中立，並非不願幫忙黨務或輔選，「更何況未來選舉也不是靠新北市政府輔選，一切自然就好。」

廣告 廣告

鄭麗文指出，侯市府要行政中立，否則恐被民進黨議員盯上，加上侯也很忙，所以自己也沒有特別約，但黨慶時有遇到台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等，大家溝通、感情都很好，未來一定有機會見面，相信後面的協調一定會非常順利。

談到國民黨新北市長提名，鄭麗文表示，預計在農曆年前完成，之後再與民眾黨協調人選，認為不需要到初選。對於近日新北市長民調，民進黨立委蘇巧慧步步逼近，鄭麗文也說，國民黨不敢輕敵，藍白整合會非常小心，但的確也不用「假仙」，直言國民黨在新北市勝算比較大。

（延伸閱讀：鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨大加分 樂見國際媒體排隊見她）

更多上報報導

鄭麗文稱「鄭習會」對國民黨大加分 樂見國際媒體排隊見她

國民黨新北市長人選月底協調 劉和然：盼與李四川見面談

國民黨睽違9年終於發年終獎金了 李乾龍證實給現金而非禮券