被問「是不是比較支持劉和然接棒」 侯友宜表態了：要找出最好人選

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

國民黨新北市長人選還在協調，已率先起跑的民進黨參選人蘇巧慧選定競選總部，就在當年新北市長侯友宜競選連任的板橋F1社區插旗。侯友宜今（29）日受訪被問到徵召進度，以及是不是比較支持劉和然？侯友宜強調，會依照規畫以及節奏，找出最好的人選。

侯友宜今（29）日受訪被問到徵召進度，以及是不是比較支持劉和然？侯友宜強調，會依照規畫以及節奏，找出最好的人選。（圖／市府提供）

侯友宜說，黨有它的規劃的程序跟時間跟節奏，一切就按照節奏，大家透過溝通協調，並經過整個程序來產生最好人選，並帶領新北市的市政，讓市政能夠一棒接一棒能夠延續下去。

廣告 廣告

針對蘇巧慧已經率先插旗競選總部，侯友宜強調，市民最重要的是看候選人提出來的政策願景以及治理能力，至於總部在哪裡其實沒有那麼重要。



更多FTNN新聞網報導

蘇巧慧參選新北市長衝擊藍營交棒？ 侯友宜：有人願意做事都歡迎、祝福

藍新北市長初選僵局劉和然「不言退」要公平和諧 李四川「不主動選」丟給黨中央協調

新北三腳督民調拉鋸 郭正亮曝：李四川有可能會輸

