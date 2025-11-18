被問：是否擔心被中國列為劣跡藝人？王大陸沉默了

社會中心／新北報導

王大陸步出法院時，被媒體問：「是否擔心被中國列為劣跡藝人？」（圖／記者莊淇鈞攝影）

藝人王大陸因涉「閃兵案」昨到新北地院開庭，庭上他對找陳志明逃兵一事當庭認罪，並起身道歉「因無知犯下錯誤」，之後因檢察官沒有再提新的異議，庭訊11分鐘就結束。當王大陸步出法院時，被現場媒體詢問「是否擔心被中國列為劣跡藝人？」等問題時，他全程保持沉默。

王大陸昨天一早到新北地院開庭，對於找陳志明製造虛假病情以規避兵役全數承認，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，並希望法官判易科罰金或緩刑。對於涉犯使公務員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役部分，王大陸全部認罪；至於閃兵集團首腦陳志明指稱僅收到260萬元的部分，王大陸則向法官指出，自己確定共付給陳志明360萬元無誤，同時說出交付細節。

除此之外，王大陸昨天開庭時，卻沒有攜帶身分證，最終是用「駕照」報到成功；之後，法官也針對王大陸忘了帶身分證一事進行詢問，王大陸回應，「因為出門太趕，忘記帶身分證，只帶了駕照」。而當結束庭訊、走出法院時，他沒說一句話，針對被媒體詢問「願意在鏡頭前道歉嗎？有沒有話要對支持者說？檢方反對緩刑你有什麼看法？會不會擔心被中國列為劣跡藝人？」王大陸依舊不發一語，並快步上車離開。

不良行為，請勿模仿！

