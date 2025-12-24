被問「獨裁的定義」鄭麗文狂閃躲！ 提問同學發聲：這是黨主席的風度嗎？

鄭麗文22日晚間受邀至東吳大學政治系學生會演講「國民黨的改革與青年參政之路」。 圖：翻攝陳方隅臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀到東吳大學演講。不過，在提問環節時，鄭麗文卻直接跟師生舌戰，除了要學生「別挑釁」，更怒嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒大腦」，引發熱議。過程中被問到對獨裁者定義時，鄭麗文則閃躲學生提問，甚至還與學生開槓。事後這名提問的同學昨（23）日也在社群平台發文質疑，「這真是一位黨主席該有的風度？」

鄭麗文22日晚間在東吳大學以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，不過鄭麗文在提問環節頻頻與師生舌戰。當鄭麗文被問到她認為普丁不是獨裁者，又認為賴清德是獨裁者，那對獨裁者的定義是什麼時，鄭麗文直接與學生開槓表示，「作為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，更何況普丁是真的民主選舉產生的總統」。

然而，學生認為鄭麗文沒有回答到問題關鍵，表示「我在問你的想法是什麼？」鄭麗文則說，「我的想法就是這樣，我已經告訴了你啊，但顯然如果對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。」場面陷入尷尬。而鄭麗文在進入到下一題時，才說到一半又認不住開酸，「各位真的關心台灣的國防嗎？我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」

對此，該名提問學生在社群平台threads回應。首先，他先強調自己不是任何政黨的支持者，他只是個台灣人， 而他會關注政治，也只是因為他也是這片島嶼的一份子而已。但很遺憾，他以為鄭麗文身為百年大黨的黨主席，會理性的回答同學們的問題，可她不但沒有，甚至將同學與教授的提問稱作是「反智」、「沒大腦」。「 這真的是一位黨主席該有的風度嗎？」

這位學生最後提醒，他只希望大家還記得， 「無論立場如何，我們都同為台灣人」， 請不要再為了政治利益， 繼續撕裂這個社會了。

