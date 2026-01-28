被問「親中」或「親美」？鄭麗文「兩個都選」：美國是恩人、大陸是親人
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑將率智庫於2月2日至4日到中國北京進行國共智庫交流，啟動國共交流平台。國民黨主席主席鄭麗文今（28）日強調，目前台海局勢兵凶戰危、全世界高度關注，連賴總統都非常悲觀的情勢下，中國國民黨願意做出最大的貢獻，幫兩岸如今「惡性螺旋」上升的自我毀滅之路，開闢不一樣的選擇，希望能迎來兩岸重新融冰和解、進一步合作。
鄭麗文說，時隔九年之久後，國共交流平台正式開啟；她強調中國國民黨不斷自我期許並對外宣誓：絕對不做區域的「麻煩製造者」，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子與籌碼，更重要的是，將會積極扮演「和平締造者」。
鄭麗文說明，這次重啟平台的主軸為「兩岸交流合作前瞻論壇」，涵蓋了前述的專業與產業。同時邀請了具代表性的學者專家，以百分之百的誠意與善意進行交流。為什麼大家這麼重視這次平台？因為若有高層的意志，許多事情便能「迎刃而解」。國民黨希望為大家搭起溝通與超越的橋樑。然而，令人無奈的是，執政黨從頭到尾都在極盡破壞之能事，瞎編各種莫須有的故事，甚至啟動造謠供應鏈，「逼得我們正式提告不良的媒體」。她再次重申，除了「九二共識、反對台獨」，其實這是一體兩面，我們沒有任何交換條件，因為根本不需要。從連前主席到馬前總統，兩岸交流從來不需要其他前提與交換條件，今天也是如此。
鄭麗文質疑，民進黨的居心是什麼？難道不樂見兩岸除了「九二共識、反對台獨」之外不需要有其他條件，馬上可以春暖花開，解決農民、觀光等各產業的問題，甚至解決兵戎相見的危機嗎？為什麼要不斷造謠？她也向來訪的百工百業代表說「很抱歉，我們現在是在野黨，即便在國會是多數，我們不能代表台灣方面在政策上給予任何保證，但我們希望能鋪路、搭橋」。如果 2028 年國民黨執政，我們保證讓大家有重見天日的一天。
鄭麗文也向賴總統喊話，台灣這些正在掙扎、生活不見天日的朋友們，難道不希望在民進黨執政時就能兩岸交流溝通合作嗎？為什麼民進黨要被自己的意識形態「自我設限」、困住？拉著台灣兩千三百萬人一起陪葬？其實換個角度、一念之間，賴總統不管想要跟習近平總書記喝珍珠奶茶或吃蝦仁飯，只要接受「九二共識」，還能換來和平的榮景。國民黨比誰都希望台灣內部不分朝野，共同為兩岸和平穩定攜手合作。「如果賴總統可以在這樣的認知下開啟兩岸和平，跟習總書記坐下來，我太高興了、樂觀其成了」；但相反地，賴總統自己不做，還要把國民黨「通通往死裡打」。甚至這次出訪有人受到刁難與打壓，有工作人員因學校教職身分而臨時不能去，真的不需要如此小鼻子小眼睛。
鄭麗文表示，國民黨搭起的平台是為了所有台灣人民，不分黨派。「打戰不分藍綠，都要面對毀滅跟死亡；和平不分藍綠，都有繁榮跟發展」。 不是為了一黨之私；也希望民進黨不要把國民黨當成死敵，應該是互相競爭的最佳朋友。「我們都在一條船上，把船撞翻了，大家都要落水」。
最後，鄭麗文指出，目前英國首相正踏上中國大陸進行睽違八年後的國事訪問。英國首相說不需要在美中之間選邊站，「在台灣的我們也應該是如此」。中國國民黨希望的是台海和平穩定。最近國際媒體有人常問她要「親中」還是「親美」？她反問：「我不能兩個都選嗎？為什麼只能選一邊？」最新的 2026 年美國國防戰略，首次承認並接受中國大陸為全球第二大國，並開宗明義稱美國未來在軍事上願意與中國大陸締造和平穩定、相互尊重的關係。
鄭麗文也舉她一位好朋友的比喻：「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」。中華民國從二次世界大戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，因為我們不是「忘恩負義」的人；但大陸是我們的親人，我們絕對做不出「骨肉相殘」的事情。所以我們不需要在美中之間選擇，希望兩岸和解能帶來美中和解與合作，這才是人類之福。
鄭麗文強調，中國國民黨要扮演的橋樑，不只是讓台海沒事、讓台海和平穩定，更希望如同川普總統所呼應的，美中也要和平穩定。她認為，「第一島鏈」不應是上個世紀，冷戰 1.0 時的戰爭前線，希望冷戰結束之後，不需要開啟冷戰2.0，希望「第一島鏈是「和解島鏈」與「和平島鏈」，從台灣出發，從台海開始，並期望全世界都攜手為和平穩定盡一份心力。她相信下週一國共兩黨智庫的論壇平台是跨出的成功第一步，還會延續與擴大，因為有太多的期盼。
鄭麗文強調，這攸關歷史發展路線，可能從今天起會有完全不一樣的局面。中國國民黨絕對是可以成功幫大家避免戰爭、締造和平、寫下歷史的最重要「行為者」。在這樣的使命下，我們會完成 2026 年的勝選與 2028 年的政黨輪替，告訴全世界：「和平才是台灣兩千三百萬人共同的願望與決心」。
