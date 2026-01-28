被問「賈永婕是可敬對手」？蔣萬安說話了

▲台北101董事長賈永婕近期聲量爆棚，外界狂拱她出來選台北市長。（圖／記者葉正勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美國極限攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日以徒手、零防護裝備方式攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光，也使得台北101董事長賈永婕聲量爆棚，外界狂拱她出來選台北市長。對此，積極爭取連任的蔣萬安也發聲回應了。

蔣萬安今（28）日出席與乘車平台Uber聯手合作的「好孕2U、好事乘雙」記者會，被媒體問及，他與藍營台南市長參選人謝龍介的聯名春聯「今馬熊讚」在南部很搶手，對比謝龍介與立法院長韓國瑜的春聯「馬上幸福」，相比之下，2人誰人氣更旺？蔣萬安笑回：「小孩子才做選擇！」幽默化解危機。

廣告 廣告

至於台北101董事長賈永婕近日聲名大噪，頻頻被點名參選北市長，媒體追問，是否認為她是可敬的對手？蔣萬安僅稱「謝謝」二字，並未多作其他回應。事實上，賈永婕先前已發文「請大家冷靜」，她稱自己目前還沉浸在Alex攀爬成功的光環中，所以不要叫她去選舉，更直白回說：「選舉一點都不好玩，我的屁股才剛坐熱一點耶！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

徐春鶯延押禁見2個月！她指「這群人」異常安靜：在害怕什麼？

柯文哲密談柯建銘內幕！李來希揪貓膩：國民黨小心被賣了

鄭麗君真的急了？一個動作被看穿 媒體人揭變數：還選得下去嗎