被問「首都對首都交流」國台辦跳起來嗆「台獨」！沈伯洋自嘲「天才小釣手」：演了一次有政治前提交流

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民進黨台北市長候選人沈伯洋才說不排斥赴中交流、應該「首都對首都」，國台辦馬上嗆聲「沈伯洋是頑固台獨份子，不值一評」。沈伯洋今（11）日笑說他是「天才小釣手」，他才剛講首都論壇，國台辦馬上演了一次他所說的，就是「有政治前提的交流」，這是不對等、沒有效益的。

沈伯洋日前表示，他不排斥赴中交流，雙城論壇應該是「首都對首都」；國台辦發言人張晗批評，「沈伯洋是清單在列的台獨頑固分子，是破壞兩岸同胞交流往來、親情福祉的害群之馬，其不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評。」

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沈伯洋今天受訪時表示，他個人非常開心，大家可以叫他「天才小釣手」。他才剛講首都論壇，國台辦馬上演了一次他所說的，就是「有政治前提的交流」。

沈伯洋說明，現在跟中國交流都要預設政治前提，當他提首都交流，中國馬上說「你是要分裂國家」、「我們的管轄權及於你」等，要接受政治前提才能交流。

沈伯洋提到，大家看看跟日本交流小貓熊，需要承認什麼「台灣是日本的一部分」嗎？完全不需要。不過如果跟中國交流，就要預設並且接受政治前提，甚至還要面臨軍演，「這就是一個不對等而且沒有效益的交流。」

沈伯洋強調，台北作為首都，應該跟世界的其他城市交流，「無限城」可以包括上海、北京，但雙城論壇沒有包括其他城市，沒有東京、巴黎、倫敦，而與國際的城市交流，才是台北首都的格局。

（圖片來源：放言記者拍攝、國台辦）

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