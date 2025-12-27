被問2026台中選戰 盧秀燕轉頭看黃健豪：有要報名嗎？

2026台中市長選戰，藍營還在整合階段。（圖／東森新聞）





2026台中市長選戰，藍營還在整合階段，但現任市長盧秀燕有沒有屬意對象？一早被問到選舉，盧秀燕巧妙迴避，不過有意爭取代表黨內出戰的立委楊瓊瓔，則是全程跟緊緊，也表示會尊重黨內機制。另外呼聲很高的立法院副院長江啟臣也說自己已經準備好全力一搏，希望黨中央加快速度。

台中市長盧秀燕vs.立委（國）黃健豪：「我知道妳已經報名了，健豪你有要報名嗎，審慎評估先籌錢，你滿30歲了嗎，（滿了滿了）滿了齁。」

巧妙迴避選戰議題，被問到2026的台中，盧秀燕先是看了旁邊的楊瓊瓔一眼，接著立刻把焦點，轉往後方的黃健豪，如今2026的台中選戰，藍營還在整合階段，想選的楊瓊瓔一早就和盧秀燕黏緊緊。

立委（國）楊瓊瓔：「盧市長超智慧超厲害，她將我們的台中成為一個複式台中好生活，我們一定會好好的努力，來將盧市長所打下的根基，我們繼續的發揚光大，國民黨是一個民主機制的政黨，我們一定要贏，因為國民黨是能夠真正為民眾做事。」

最強人選會是誰，黨內定調原則上不初選，但想全力守住中台灣，江啟臣也喊話黨中央盡快。

立法院副院長江啟臣：「基本上黨內民主我們都尊重，但是我想基層的聲音，還有大家的焦慮跟心情，我都可以理解，都已經準備好要全力一搏，所以希望黨中央能夠趕快來進行協調的工作，任何時間我都全力配合，就是希望台中這一局，我們一定要贏。」

台中市長盧秀燕：「國民黨是一個民主政黨，開大門走大路選賢與能，那我相信黨有一個公平的機制，公平公開的機制，一定能夠選出最強最好的候選人。」

兩強相爭勢必有人犧牲，如何穩住2026台中這局更牽動2028如何布局。