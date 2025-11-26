被問WBC怎麼對付大谷翔平 李洋：運動部有給中華隊經費

WBC世界棒球經典賽即將在明年初開打，這也是運動部長李洋上任後首個重要國際賽事，不過中華隊分組賽被分到與有洛杉磯道奇球星大谷祥平坐鎮的日本同組。面對如何擊敗日本，李洋今（26）日在立法院表示，運動部對於中華成棒隊的考察、訓練等經費都有贊助，國訓運科中心也會協助進行相關分析。

運動部長李洋。（圖／中天新聞）

李洋今天赴立法院教育及文化委員會進行上任後首次業務報告並接受質詢，國民黨立委葉元之指出，李洋上任後面臨的首個重要賽事就是明年初的世界棒球經典賽，其他國家球隊已經積極招募球員並給予大量支持，日本隊更確定大谷翔平將參與比賽。他詢問李洋針對明星選手或球隊訓練、人才徵集提供了哪些資源，是否有制定獲勝策略。

葉元之詢問中華隊如何面對有大谷翔平的日本隊。（圖／中天新聞）

李洋表示，中華職棒大聯盟已提交相關報告，運動部將支持團隊前往美國考察，並補助相關移地訓練比賽的經費。葉元之進一步追問，身為前運動員的部長是否有給予中華成棒隊建議或經驗分享，以及針對大谷翔平能提供什麼技術指導或科研協助。

李洋以自身經驗回應，他在巴黎奧運前也十分不被看好能夠衛冕，當時網路輿論同樣不看好，但他仍請大家多多肯定選手的努力。他強調，國訓運科中心擁有科技研發能力，相信會針對競爭對手進行更深入的研究分析。

