被喜劇演員暗諷「抽菸喝酒」李多慧回應 選曲洩心境？

啦啦隊女神李多慧。(圖/中時資料照)

薩泰爾娛樂日前公布單口喜劇專場《喜劇怨偶》演出內容，卻引發風波。影片中，脫口秀女演員林妍霏將啦啦隊女神李多慧（이다혜）與粉絲互動的畫面拿來模仿，指其表面親切，實際上可能抽菸、喝酒、飆髒話，引起網友議論。事件曝光後，不少粉絲與網友認為影片帶有貶低意味，引發討論與爭議，演出影片一出即慘遭炎上。

李多慧近日似乎透過社群回應此事。10日她在IG限時動態上PO出美照，搭配南韓女團BLACKPINK的歌曲〈Love to Hate Me〉，似乎藉由歌曲表達心境，並打上三個問號與一個無奈聳肩表情符號。雖未直接針對風波發言，但外界普遍解讀為她對事件的回應或表態，掀起網友討論。

李多慧IG限時動態PO出美照，配上3個問號和1個攤手表情符號。（圖／翻攝自 李多慧IG）

回顧事件經過，林妍霏在演出中感嘆台灣男生越來越迷戀韓系啦啦隊女孩，以誇張的方式模仿一段李多慧和粉絲道別的影片：「什麼？真的嗎？真的嗎？晚安！晚安！回家！回家！快回家！」隨後又吐槽：「有人類這樣講話的嗎？」她接著說自己看完影片就能想像李多慧關上門之後的情況，並做出抽菸手勢、模擬罵髒話，甚至提到「給我酒」。雖然現場觀眾笑聲不斷，但影片一曝光，爭議立即延燒，味全龍球團也出面聲明支持李多慧，強調每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重。

節目片段在網路上發酵，儘管也有部分支持者，但大多數仍以批評為主。許多人指出，影片中林妍霏雖然是揶揄台灣男生對韓籍啦啦隊員的喜愛，但她的表達方式卻帶有諷刺其他女性的意味，被批評是一種「厭女」行為。不少人認為這段內容一點都不好笑，許多粉絲則紛紛為李多慧抱不平。

