被嗆假捐款、蹭熱度 香港第一女優怒了！拍片怒飆酸民

香港「宏福苑社區」在26日發生五級大火，嚴重事故導致128人死亡，還有200多人失聯，許多藝人都紛紛捐出物資、善款幫忙重振家園，然而有著「香港第一AV女優」之稱的素海霖，選擇向醫院捐款卻受到網友質疑，讓她怒嗆：「捐多少關你X事！」

面對大火重創香港，許多藝人都紛紛捐出善款，沒想到素海霖盡自己的一份心力，但卻並非捐贈到公益組織而是醫院，被酸民嗆是假捐款、蹭熱度，讓她也直接拍影片怒回嗆，：「其實某些人能不能少囉嗦一點？是啊，我會講髒話，但不用拿這點來攻擊我。捐多少關你什麼事啊！」

素海霖也指出不管捐出的金額大小，都是用自己的錢去盡力，也不理解為什麼一定要捐給特定組織，認為這些酸民進行的情緒勒索毫無道理，有理有據直接回嗆也獲得好評價。

事實上，現年28歲的素海霖因為熱愛性行為而成為AV女優，甚至在2023年成為首位於日本出道的香港女優，火辣身材和直率性格讓她深獲粉絲所喜愛，連「星爺」周星馳都曾對其作品關注。



