被嗆拿主持費高不唱歌 康康首度開金口攜6女星跳〈舞女〉
中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決，同時節目請來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，見五位資深音樂人同台，藝人直呼「收視率就有奪冠保證」。
節目一開場火藥味十足，許志豪率先開嗆康康：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」康康平時主持《綜藝一級棒》鮮少開金口演唱，為了除夕特別節目精心準備「康康 Special」，康康與眾女伶翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷合唱改良版〈舞女〉，一起跳起「康康舞」。
唱到一半康康突然喊卡，直說合音「太整齊」，當場逐一點名驗收，還下指導棋：「一定要唱走音，力求笑果！」吳申梅大失控發出「馬叫聲」，康康一聽就懂：「居然有馬聲，很應景，今年是馬年！」接著最讓人跌破眼鏡的非蘇宥蓉莫屬，從不曾走音的她竟大甩偶包，發出「瘋狂破音」，李子森面露驚嘆拍手叫好。
康康見蕭玉芬便笑指她最有諧星條件，「光轉過身，背後的髮型就很像豬哥亮」，蕭玉芬也立刻模仿豬大哥歌廳秀的招牌動作與口音，現場瞬間笑到失控。接著眾人點名「杜忻恬」來一段，她硬著頭皮示範「大破音」，唱完連自己都笑場還拜託觀眾「不要因為這段轉台」，女歌手與康康合唱意外歪樓，讓這段「康康 Special」成為節目最失控卻也是最爆笑的看點。
馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出，陪觀眾一起守歲迎新年。
