被嗆詐騙案第一名 鄭銘謙：沒有喔不是這樣

▲國民黨立委吳宗憲今質詢說，台灣的詐騙案是第一名，法務部長鄭銘謙立即反駁，「不是喔不是這樣」，吳宗憲反酸，去講給人民聽。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.02）

[NOWnews今日新聞] 太子集團創辦人陳志跨國洗錢，台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車，資產高達45億元，同時聲押禁見4名台籍幹部獲准。立法院司法法制委員會今（19）日邀請法務部、內政部警政署等相關單位專題報告，國民黨立委吳宗憲質詢說，台灣的詐騙案是第一名，法務部長鄭銘謙立即反駁，「不是喔不是這樣」，吳宗憲反酸，去講給人民聽。

吳宗憲說，他曾與調查局一起到美國接受反洗錢的訓練，美國辦案效率高，台灣不能到了這幾年就開始劣化。法務部長鄭銘謙說，現在台灣反洗錢還是亞洲第一名。吳宗憲說，不管啦，但是詐騙案也是第一名，鄭銘謙立刻反駁，「沒有喔，不能這樣講喔！委員你有數據嗎？你有數據說我們詐騙案是第一名嗎？」吳宗憲說，是民怨第一名，「你如果覺得台灣很棒，去講給人民聽。」

吳宗憲也說，雖然調查局掌握情資並分送各執法單位，但重要案件在台灣境內仍未及時偵辦。他指出，太子集團在台的行動，包括豪宅購置與設立公司掩飾不法資金，早已被掌握，但部分關鍵人物如張剛耀在境外賭博網站案件中未被起訴，僅有工程師被追訴，導致社會觀感與執法成效出現落差。

鄭銘謙則強調，案件總部位於柬埔寨，屬跨國犯罪，台灣方面需與國際合作，並指出檢警調各單位已持續努力改善偵辦效率。他說：「我們的案件查獲量與財損量已呈下降趨勢，但仍有努力空間。」

吳宗憲回應表示，民意才是衡量反詐效率的重要指標，呼籲政府「要將成果講給人民聽」，並反映民眾對反詐工作的不滿。他指出，政府若僅對外強調成績，而忽略民間感受，將難以建立社會信任。

