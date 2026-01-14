被嗆「保護戀童癖」！川普賞給抗議人士中指

▲美國總統川普因愛潑斯坦檔案被抗議人士當面酸保護戀童癖，川普聽聞後比出中指回應。（圖／翻攝自@mrsunshinebabyX）

[NOWnews今日新聞] 美國政府日前公布新一批與已故性犯罪富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，其中包含大量關於川普的內容，檢方電郵更揭露，川普至少曾搭乘愛潑斯坦的私人飛機八次。川普13日在密西根州參觀1座福特（Ford）的汽車工廠時，被抗議人士嗆「保護戀童癖」，川普隨即伸出一根中指回應，引發熱議。

根據NBC報導，川普週二在參訪密西根州的一家福特貨車工廠時，對一名稱他為「戀童癖保護者」（pedophile protector）的抗議人士比了中指。

這段畫面被八卦媒體TMZ公開，川普當時指向鏡頭外的一名人士，口中似乎說了些話，隨後便朝該人的方向比出了中指。當時川普正在迪爾伯恩（Dearborn）參訪工廠，隨後準備前往底特律發表關於美國經濟的演說。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）表示，「一名瘋子歇斯底里地瘋狂咆哮、大罵髒話，總統對此給予了適當且明確的回應。」

福特汽車發言人托瓦爾（David Tovar）在一份聲明中提到，「我們已經看過這段畫面。尊重是我們的核心價值之一，我們不容許任何人在我們的廠房內發表此類不當言論。發生這種情況時，我們有一套處理流程，但我們不便評論具體的人事處理細節。」

川普之所以遭到指責，是因為根據《愛潑斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），美國司法部目前所公布的檔案中提到了他的名字。上個月公布的一份紀錄中包含一封電子郵件，內容顯示飛行日誌記錄了川普在1990 年代至少搭乘過愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的私人飛機 8 次，其中一次同行者包括一名 20 歲女子。

司法部立場： 儘管如此，執法當局並未指控川普有任何違法行為。川普本人及白宮也多次重申他並未做錯任何事。司法部在該電子郵件公開後，宣稱部分已發布的文件「包含不實且聳動的指控」，並稱這些指控「毫無根據且內容錯誤」。

