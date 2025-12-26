被嗆「這輩子就這樣了」暴打學生 桃客司機賠錢獲撤告：盼事件回歸平靜

劉姓司機不滿被學生嗆「這輩子就這樣了」竟暴打學生，吃上官司後賠錢和解收場。資料照，讀者提供



桃園客運41歲劉姓司機今年10月間，因不滿黃姓高中生諷刺「這輩子就這樣了」，當街毆打對方，學生被打到鼻梁斷裂；桃園地院今（12/26）開庭，劉男與學生家長達成和解，並當庭付清賠償，被害者家長同意撤回傷害告訴，雙方都表示，希望讓事件回歸平靜。

事發在今年10月22日傍晚，劉姓司機當時駕駛學生專車，質疑一名陳姓學生投幣不足，黃姓學生替同學出氣，下車前語帶嘲諷地說，「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉男聽了理智斷線，將車停在路中央後下車揮拳痛毆黃姓學生，黃被打到鮮血直流、鼻梁斷裂。

廣告 廣告

案發後，桃園客運火速開除劉姓司機，檢方也在10月29日以傷害罪起訴劉男，建請法院從重量刑。

桃園地院今召開程序庭，劉男在律師陪同下出庭，與黃姓學生家長進行調解，黃未出庭，劉男當庭交付1封道歉信，允諾賠償被害人損失並當庭付清。被害人家長同意原諒對方，並撤回傷害告訴，至於和解條件及具體金額，雙方都要求保密，希望讓事件回歸平靜。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

幽默祝福徐若熙旅日 王建民：你走了兄弟才能鬆口氣

割頸案法官問「願接受凶手孝順？」 民團赴司法院「擺祭壇」斥：司法已死

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活