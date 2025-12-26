被嗆「這輩子就這樣」打斷學生鼻樑！桃客司機當庭達成調解、付清賠款

記者陳弘逸／桃園報導

桃園客運劉姓司機因乘車學生投錢問題，發生口角，還因被嗆一句「這輩子就這樣了」惹怒，失控打人的舉動引起譁然。（圖／翻攝自threads）

桃園客運劉姓司機因乘車學生投錢問題，發生口角，還因被嗆一句「這輩子就這樣了」惹怒，失控打人的舉動引起社會譁然，被檢方依傷害罪起訴，並向法院建請從重量刑。此案進入審理階段，劉男在法庭上態度軟化，認罪並懇求緩刑，早在14天前排定調解，今天（26日）他當庭交付1封道歉信也付清賠償，獲學生家長原諒撤回傷害告訴，並在法庭上表明，願事件回歸平靜，和解內容及條件都對外保密。

回顧此案，桃園客運劉姓司機今年10月22日因投錢問題跟學生發生口角，又被黃姓學生一句「這輩子就這樣了」觸怒，憤而失控打人，劉男因此涉犯傷害罪，被裁定2萬元交保。

此案，檢方於10月31日偵結起訴，認劉男明知學生未滿18歲或剛滿18歲，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，且服務期間多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處，加上案發於車道上，影響公共安全，向法院建請從重量刑。

案件進入審理程序，劉男在12月12日召開準備程序庭時，坦承犯行，並表明已深切悔悟，希望能從輕量刑，給予緩刑機會，當時法庭就排定今天（26日）調解。

桃園客運劉姓司機與一名高中生因車資問題發生口角，最終演變成肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，劉男當庭交付1封道歉信，也付清賠償，獲學生家長原諒撤回傷害告訴，並在法庭上表明，願事件回歸平靜，和解內容及條件都對外保密。

