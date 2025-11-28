被嚇怕？百死致命大火 催生「全亞洲最嚴謹」防火大樓

香港新界大埔區社區「宏福苑」26日發生嚴重火災。（圖／東森新聞）





香港新界大埔區社區「宏福苑」26日發生嚴重火災，火勢延燒7棟大樓，引發國際關注。根據最新消息指出，今晨死亡人數增至94人，並有76人受傷，其中包含11名消防員。

日本有專家受訪時表示，日本不會出現像香港一樣的大火，因為消防制度堪稱「全亞洲最嚴謹」，不僅樓板採耐火材質防止火勢延燒，15樓以上的高層住宅，也規定要設獨立的逃生梯。會這麼緊張，全因半世紀前大阪一家百貨公司大火，在當時造成118人死亡。

2024年1月，東京荒川發生高樓大火，39層樓高的公寓大樓，從五樓竄出濃煙大火，幸好火勢只控制在起火點 沒往外延燒，但真的不是僥倖。

廣告 廣告

前麻布消防署長坂口隆夫：「日本公寓大樓，不會發生像香港大火一樣的狀況。」專家指出日本消防制度嚴謹，遇上高樓大火，能避免像香港一樣的慘況。

前麻布消防署長坂口隆夫：「日本的公寓住戶之間，透過樓板與天花板的防火構造等方式進行區隔，出入口也設置不易燃燒的防火門。」

首先，日本住宅牆壁、樓板全採防延燒結構，即便大火不會蔓延到上下左右的住戶，施工也採金屬鷹架及防燃護網。

香港大火中有部分住戶受困火場來不及逃，為防止這樣的狀況，日本高樓規定，15樓以上須備有獨立避難樓梯，讓住戶快速疏散到地面，東京也發生過，公寓大火因為太高樓雲梯車愛莫能助，幸好日本規定，11樓以上室內要加裝灑水器，許多高樓公寓也設有室內消防系統，在第一時間就能自救。

前麻布消防署長坂口隆夫：「消防員只要把水線帶上去，就能在起火的樓層將水線接上送水口並延長，進行滅火作業。」

加上日本強制防火設備每2年就要檢查一次，遇上高樓大火就能迅速控制火勢。

會這麼嚴謹，全因53年的慘痛教訓，大阪千日百貨半世紀前，發生史上最慘大樓火災，造成118人死亡，隔年熊本大洋百貨大火又奪走104條性命，震撼社會，日本大樓防火制度就此大改革，誓言不讓悲劇重演。

更多東森新聞報導

香港五級火釀94死！災民抬出頸掛「DEAD」

才剛過生日...火燒到16歲少女家 她留最後訊息：好辛苦

香港宏福苑大火94死！消防員逐層搜索 內部慘況曝

