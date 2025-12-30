被囚的地獄般471天...25歲女「被15人圍上趴光衣性侵」 悲控哈瑪斯將「性侵當戰爭武器」

以色列25歲女子羅米戈南今年1月自加薩獲釋後，首度公開談及囚禁期間的身心創傷，其說法也與國際組織對戰爭性暴力的調查相呼應。（翻攝自X / Israel Foreign Ministry）

「那種感覺就像靈魂出竅，只能看著這一切發生。」曾被關押在加薩長達471天的以色列女子羅米戈南（Romi Gonen），在今年（2025）1月獲釋後首度公開談及囚禁期間的經歷。她指控在被拘留與轉移過程中，多次遭到性侵與性騷擾，身心留下深刻創傷。相關說法也與國際組織先前指出「性暴力被用作戰爭手段」的調查方向相互呼應。

Nova音樂節綁架案 羅米戈南如何被帶往加薩？

根據《每日郵報》報導，羅米戈南是在參加以色列Nova音樂節期間遭哈瑪斯綁架，過程中手臂中彈受傷，隨後被送往加薩的希法醫院治療。她回憶，當時身體極度虛弱，卻在醫療空間內遭到15名陌生人圍觀、觸碰，個人物品與衣物被強行取扒光，整個過程讓她產生強烈的解離感受。

醫療照護變成噩夢？ 囚禁期間多次遭侵犯

「他們伸手從背部開始往我腰部摸，在我拒絕一次後，就開始每晚拿槍抵著枕頭睡在我旁邊；他們會抓著我的腿，然後一直往上摸到大腿...」

羅米戈南表示，後續被轉移至加薩市一處公寓後，情況並未改善。一名負責替她處理傷口的男性人員，曾在非醫療情境下對她進行性侵犯；另有攝影師與看守者對她施以長期威脅與狼爪。她指出，對方多次持武器在旁，讓她不敢反抗，也無法對外求助。

期間，她還被迫配合拍攝宣傳影片，該影像雖未公開，後來仍被以色列國防軍尋獲。羅米戈南形容，那段時間長期活在恐懼之中，最害怕的是在受傷昏迷期間，可能還發生過自己完全不知情的事情。

性侵疑雲與恐懼 一度擔心懷孕、生命安全

羅米戈南透露，某次生理期延遲，讓看守者緊張不已，甚至要求她使用驗孕工具檢測。她形容，那一刻深刻意識到自己完全失去身體自主權，也擔心若發生懷孕，將面臨更嚴重的處境。

羅米戈南指出，在一次短暫獲准單獨進入浴室時，仍遭攝影師闖入侵犯，事後還被威脅不得對外透露，否則將殺人滅口。這段經歷成為她至今難以抹去的心理創傷。

聯合國證實：性暴力被用作戰爭手段

羅米戈南最終於2025年1月19日，與其他人質一同獲釋。聯合國及國際特赦組織先前已發布報告指出，在2023年10月7日攻擊及後續囚禁期間，哈瑪斯成員對人質施以性暴力，並將其作為戰爭工具之一，相關指控已列入國際調查範圍。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

